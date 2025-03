To tu nebudeme tolerovat, opřel se japonský premiér do nové videohry

Nový díl série Assassin’s Creed, který se odehrává v Japonsku, je pod drobnohledem místního obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že se hra snaží o relativně věrné zpracování části japonských dějin, tak se logicky o toto vyobrazení zajímají místní hráči, a dokonce se řeší i ve vrcholné politice. Právě zástupce japonské vlády šokovaly záběry ze hry, ve kterých černošský samuraj Jasuke ničí posvátný chrám.

Japonský zpravodajský portál ITMedia přinesl informace ohledně diskuze mezi japonskými vládními představiteli ohledně této nové hry. Zmiňuje, že předseda jedné z politických stran se pohoršoval nad těmito záběry ze hry.

„Ve hře hlavní hrdina rozbíjí bubny, posvátná zrcadla a oltáře v modlitebně této svatyně, která vystupuje pod svým skutečným jménem. Mečem seká lidí, kteří vypadají jako kněží, střílí šípy a dopouští se dalšího násilného chování. Když jsem se na vyobrazení ve hře zeptal kněze z této svatyně, řekl mi, že herní společnost Ubisoft svatyni nekontaktovala a nepožádala ji o svolení k použití jejího názvu,“ popisuje.

Podle toho, jak hra vyobrazuje vandalismus posvátných míst, mají navíc lidé i strach z chování turistů, kteří tato místa později hodlají navštívit. Bojí se totiž toho, že by někdo záběry ze hry chtěl napodobovat v reálu.

K situaci se dokonce vyjádřil i premiér Japonska Šigeru Išiba: „Je přirozené mít úctu ke kultuře a náboženství dané země. Myslím si, že je důležité vyslat signál, že nebudeme tolerovat žádné chování, které nerespektuje kulturu a náboženství dané země,“ prohlásil k obavám, že by někdo zkoušel ničit reálně svatyně na základě toho, že to viděl ve hře.

Ubisoft ještě během čtvrtečního dne proto rychle a v tichosti vydal aktualizaci hry, která by měla omezit možnost ničení virtuálních svatyní. Vypadá to tedy, že ve verzi, kterou si první zájemci nainstalovali, už ubylo rozbitelných předmětů na těchto místech a ničivé řádění už na prostory chrámů nebude mít vliv.

V kruzích japonské vlády nakonec také zazněly obavy i z všeobecného turismu, který by mohl lidi poslat na místa vyobrazené ve hře, včetně těch, která nejsou na nápor turistů zvyklá. Koneckonců, o tom by už teď mohli vyprávět obyvatelé přilehlých míst okolo hradu Trosky, který figuruje v nedávno vydané české hře Kingdom Come: Deliverance 2.

Hra Assassin’s Creed Shadows vyšla ve čtvrtek 20. března na konzole PlayStation 5, Xbox Series X a S a PC. Naši recenzi si můžete přečíst zde.