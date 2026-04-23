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Po třinácti letech se vracíme zpět do Karibiku, abychom za kormidlem lodi zažili vše, co patří k pirátskému životu. Remake fanoušky oblíbeného dílu Black Flag ze série Assassin’s Creed se totiž Ubisoftu opravdu povedl. Bude to stačit na návrat mezi elitu?
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced je vůbec první pořádný remake, do kterého se Ubisoft pustil. Má to ovšem svůj dobrý důvod, neboť Black Flag patří mezi nejprodávanější díly série a mnoho fanoušků na něj vzpomíná s láskou.
Autor: Bonusweb.cz
Projekt byl dlouho utajovaný, ale zároveň šlo o takové veřejné tajemství. Hra teď konečně dorazí ve čtvrtek 9. července na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Bonusweb.cz
Hra funguje na již prověřeném enginu Anvil a těží ze všech moderních vymožeností. Ubisoft přidal ray-tracing, v podstatě ze hry vymazal nahrávací obrazovky a vylepšil modely vody. Resynced tak opravdu prokouklo.
Autor: Bonusweb.cz
Jde o jednu z nejhezčích moderních her, virtuální Karibik s tropickými lesy, plážemi, skalisky a troskami lodí vás místy úplně pohltí.
Autor: Bonusweb.cz
Novinek po stránce hratelnosti je opravdu hodně. V první řadě jsou to vlastně takové banality, jako třeba, že hlavní hrdina nyní umí na povel skákat, což před 13 lety neuměl.
Autor: Bonusweb.cz
Celkově si prošel parkour kompletní proměnou, je svižnější a plynulejší. V tomto ohledu Ubisoft implementoval pohybové schopnosti, jaké nabízel například u Naoe v posledním díle (Shadows).
Autor: Bonusweb.cz
Soubojový systém dostal po vzoru moderních RPG her indikátory na úhyb a vykrytí, přičemž nyní máte možnost správným načasováním krytí rány provést drtivý protiútok a dokonce ještě možnost rychle zlikvidovat druhého nepřítele, který je zrovna poblíž.
Autor: Bonusweb.cz
Autoři také dali větší důraz na průzkum pod vodou, potápět se teď jde na mnohem více místech a hra vás o to víc odměňuje, když prozkoumáváte vraky lodí či korálové útesy.
Autor: Bonusweb.cz
Za zmínku také stojí i nové mise, především s nabíráním specifických členů posádky, jako je například zbrojmistr nebo stavitelka lodí. Každý z nich má svůj krátký příběh rozdělený na několik misí, které byly vesměs povedené.
Autor: Bonusweb.cz
Herní příběh zůstal v podstatě beze změny, takže zde se nabízí otázka, zda je to něco, na co už si fanoušci série dávno neudělali vlastní názor.
Autor: Bonusweb.cz
Pirátské dobrodružství Edwarda Kenwaye a jeho bratří, jako jsou Edward „Černovous“ Thatch, Charles Vane nebo Stede Bonnet, se nám každopádně líbilo.
Autor: Bonusweb.cz
Pozor ovšem na to, že části z původní hry, kdy vás najednou původní Black Flag vytrhl z Karibiku a nechal procházet se po moderní centrále Abstergo Industries, jsou z Resynced zcela vyškrtnuty.
Autor: Bonusweb.cz
Hráči tak či onak uvítají povedenou pirátskou atmosféru, kdy můžete například spravovat celou pirátskou osadu, loupit a drancovat konvoje obchodníků, hledat poklady na zapomenutých ostrovech nebo se jen tak procházet v ulicích Havany a dalších měst.
Autor: Bonusweb.cz
V podstatě hlavní herní prvek v podobě kormidlování lodi a námořní souboje pomocí kanónů, případně přepadení posádky nepřátelských lodí zůstalo v podstatě beze změny.
Autor: Bonusweb.cz
Ubisoft jen trochu vyladil ovládání, zahýbal s ovládacími prvky, přidal víc možností si loď přizpůsobit podle sebe, ale jinak je to pořád přesně to, na co si pamatujete z dřívějška. Samozřejmě nechybí ani námořnické písně při cestování, těch je teď dokonce ještě více.
Autor: Bonusweb.cz
Hře rovněž zůstal onen pocit, že abyste pořádně procestovali celou mapu a odhalili většinu hlavních i vedlejších aktivit, budete hrát pořádně dlouho. Herní mapa je samozřejmě i nyní poseta body zájmu a pokud se nebudete držet jen čistě příběhových aktivit, strávíte v ní hravě vyšší desítky hodin.
Autor: Bonusweb.cz
Další naše momentky ze hry najdete ve zbytku galerie, celkové hodnocení hry pak také najdete v plné recenzi hry na Bonuswebu.
Autor: Bonusweb.cz
Novinek po stránce hratelnosti je opravdu hodně. V první řadě jsou to vlastně takové banality, jako třeba že hlavní hrdina nyní umí na povel skákat, což před 13 lety neuměl.
Autor: Bonusweb.cz
Celkově si prošel parkour kompletní proměnou, je svižnější a plynulejší, v tomto ohledu Ubisoft implementoval pohybové schopnosti, jaké nabízel například u Naoe v posledním díle (Shadows).
Autor: Bonusweb.cz