Vikingské řádění může být i poučné, ukazuje rozšíření Valhally

Pokud jste hráli některý z těchto předchozích dílů: Origins a Odyssey, pak si možná pamatujete, že v posledních letech se Ubisoft snaží hráče série Assassin’s Creed také vzdělávat. U minulých dílů to byla rozšíření Discovery Tour, která vás blíže seznámila s životem starověkých Řeků a Egypťanů. Letos je tu Discovery Tour znovu, jen v trochu odlišné podobě. Dodatek v podobném duchu pro Valhallu s názvem Viking Age je více příběhový a mimo vzdělávání také obsahuje komentář autorů.

Hra se odehrává opět na stejné herní mapě, jen tentokrát vás daleko víc vede za ruku. To proto, že zde jsou dvě příběhové linky: jedna sleduje Vikinga Thorstienna a jeho ženu v cestě z Norska za novým životem v Anglii, a také mnicha Ealrice, jehož cesta je spíše spirituální a politická. Ani v jednom případě vám však nehrozí žádné nebezpečí, postup příběhem je daný pouze rozhovory, donáškami předmětů a jednoduchými hádankami.

Příběhy jsou vcelku průměrné, hlavní vzdělávací prvek je navíc v úplně něčem jiném: v bodech zájmu, které potkáváte v jednotlivých lokacích. Upřímně řečeno, Viking Age se vydalo oproti předchozím dvěma Discovery Tour trochu špatným směrem, jelikož veškeré vzdělávací texty jsou pouze to: dojdete na určitý bod a hra vám zobrazí fotku s popisem. Bez jakýchkoliv animací nebo doprovodného komentáře, jako tomu bylo v minulých případech. Obsah je tak v podstatě srovnatelný s knižní encyklopedií.

Dozvíte se toho každopádně docela dost: hra se zabývá do detailů tématy jako politika, válka, náboženství, legendy, věda, zákony, umění, ekonomika a každodenní život v této středověké době. Doprovodné obrázky jsou jak formou ilustrací z hlav kreslířů, tak i fotek například předmětů z muzeí nebo významných lokalit.

Vedle bodů, kde se naučíte něco z historie, na herní mapě najdete také ještě druhý typ, kterým je komentář vývojářů. Zde už se našel prostor alespoň na dabing zobrazeného textu, kterého se zhostil Danny Wallace, hlas Shauna z hlavní série her. Vedle toho, že se dozvíte spoustu informací ohledně vývoje Assassin’s Creed Valhalla, se Danny snaží být i celkem vtipný, což se mu tedy ne úplně vždy povede.

Všechno ostatní už je „stará známá“ Valhalla: celý herní svět, grafika, textury, všechno je z hlavní hry. To s sebou nese výhody i nevýhody: občas v dálce nenaskočí textura nebo se odraz světla chová trochu jinak, než by měl, ale jinak je hra pořád stejně krásná. Zachovalo se i ovládání a pohyb postav, což vytváří trochu vtipné situace: mnich Ealric tak stejně jako Eivor z hlavní hry i v kutně leze po skalách a věžích kostelů, skáče z ohromných výšek do kupky sena a podobně.

Stejně jako v hlavní hře se i tady objevují bugy typu nevyvážená hlasitost postav během konverzací a jednou se dokonce pokazil hlavní quest natolik, že jej bylo třeba manuálně restartovat. No, ne že by se něco takového nedalo od produkce Ubisoftu už čekat, ale snad se ještě těch pár chybek časem vychytá, jako u hlavní hry.

Na závěr ještě jedna věc: Viking Age je zdarma pouze pro majitele hlavní hry, jinak stojí 15 dolarů (asi 330 korun). Mějte ovšem na paměti, že Ubisoft v minulosti přídavky Discovery Tour po čase uvolnil i zdarma (dají se hrát nezávisle na hlavní hře) a je tak možné, že se časem to samé stane i s Viking Age.