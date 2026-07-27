Slavný streamer si našel holku, šokoval ji mrtvým švábem v lednici

Ještě minulý měsíc vykládal streamer Asmongold, že mu „sex ubírá čas na hraní“ (psali jsme tady), ale teď už je všechno jinak. Ukázalo se, že ani tento cynický komentátor všeho dění není zcela imunní proti nejnižším pudům a našel si přítelkyni. Lépe řečeno ji konečně oficiálně přiznal, protože o tom, že jeho vztah s kolegyní vystupující pod přezdívkou Kaise není jen ryze profesionální, už se spekulovalo dlouho.
Aspoň co se jejich mediálního vystupování týče, půjde o hodně nesourodý pár: zatímco on před kamerou vystupuje zarostlý a rozcuchaný, někdy i ve špinavém oblečení, ona se naopak na sociálních sítí objevuje jen „vyvoněná“ v pečlivě zvoleném oblečení, které ukazuje jen tolik, aby to už nemohlo být klasifikováno jako erotika.
V minulosti dával Asmongold hrdě na odiv svůj ležérní přístup k hygieně, nechal se třeba slyšet, že se jednou nemyl tři měsíce v kuse (psali jsme tady), jeho herní pokoj připomínal spíš smetiště, a dokonce přes něj v průběhu vysílání přeběhl šváb.
Těm dnům je ale nejspíš konec, Kaise se totiž rozhodla svého vyvoleného změnit k lepšímu. Motivací jí bylo několik otřesných zážitků, o které se s fanoušky neváhala podělit. Například že Asmongold nepoužívá záchodovou štětku, takže je jeho WC tak… ehm… zaneřáděné, že se neodhodlala ho použít. Nebo že při prohlídce jeho jinak překvapivě čisté lednice našla polovinu mrtvého švába. Nato se Asmongold hájil slovy, že už tam musí být dlouho, protože už v domě žádného živého dlouho neviděl.
Každopádně Kaise působí pevně rozhodnuta „streamera špinavce“ (jak mu někdy na našich stránkách přezdíváme) změnit k lepšímu a vypracovala mu seznam věcí, na které se musí prioritně zaměřit. Uklízet si pokoj, pravidelně se mýt, čistit si zuby, aspoň jednou měsíčně vyměnit prostěradlo a další podobné základní společenské návyky, které se dětem vštěpují nejpozději v první třídě základní školy. Asmongoldovi je ovšem třicet šest let.
Tak uvidíme, jestli v tomto případě bude platit, že láska hory přenáší, anebo streamer dospěje k názoru, že se ten sex opravdu přeceňuje.