náhledy
Populární streamer Zack Hoyt, známý jako Asmongold, sestavil žebříček kandidátů na nejlepší a nejhorší letošní hry. Souhlasíte s jeho výběrem? Napište nám do diskuze.
Autor: Pearl Abyss
KANDIDÁT NA HRU ROKU. Jeho osobním favoritem je Crimson Desert, jedno z největších překvapení letošního roku. Rozmáchlá akční hra na hrdiny prodala za tři měsíce přes šest milionů kopií, zatímco tvůrci stále pracují na opravách, vylepšeních i novém obsahu.
Autor: Pearl Abyss
KANDIDÁT NA HRU ROKU. Ani u hororu Resident Evil Requiem není co řešit. Hráči chválí mimo jiné střídání tempa, kdy za Leona je hra akční, zatímco s Grace se vrací ke kořenům hororu.
Autor: Bonusweb.cz
KANDIDÁT NA HRU ROKU. Druhý díl akční série Control s podtitulem Resonant se rozhodl pro obměnu herního stylu a byla to dobrá volba. Hlavní duo sourozenců si vyměnilo hlavní role, střelnou zbraň vystřídaly zbraně na blízko, ale mysteriózní atmosféra zůstala.
Autor: Bonusweb.cz
KANDIDÁT NA HRU ROKU. Sci-fi Pragmata je zajímavý nehororový klon Dead Space s krásně vykresleným vztahem hlavních protagonistů. A k tomu přidává i zábavný herní mechanismus hackování nepřátel.
Autor: Capcom
KANDIDÁT NA HRU ROKU. Samurajská akce Onimusha: Way of the Sword je další z her, která boduje u hráčů i recenzentů.
Autor: Bonusweb.cz
KANDIDÁT NA HRU ROKU. Palworld je něco jako Pokémoni, ale se zbraněmi. Hra letos opustila předběžný přístup a těší se mimořádné oblibě.
Autor: Pocketpair
KANDIDÁT NA HRU ROKU. Fire Emblem: Fortune’s Weave je dosud zřejmě nejambicióznější díl série. Do široka rozmáchlý příběh opět podtrhuje vynikající soubojový systém na tahy.
Autor: Nintendo
KANDIDÁT NA HRU ROKU. Vikinský survival Valheim trendoval v roce 2021 v předběžném přístupu na Steamu a nyní se opět dostává do popředí zájmu. Proč? Letos vyšla verze 1.0.
Autor: Steam
KANDIDÁT NA HRU ROKU. Nepřekvapí ani výběr upírského RPG The Blood of the Dawnwalker, na němž se podílela řada lidí, která makala na Zaklínačovi 3.
Autor: Bonusweb.cz
KANDIDÁT NA PROPADÁK ROKU. Online kooperativní akce Highguard skončila pouhých 45 dní po svém uvedení na trh. Důvodem byl naprostý nezájem hráčů. Tady asi není co řešit.
Autor: Wildlight
KANDIDÁT NA PROPADÁK ROKU. Marvel’s Wolverine hráče rozdělil. Pro jedny slušná, krvavá akce, pro další propadák, ať už kvůli podivnému vzhledu postav, příběhu či slabému soubojáku. Často zaznívá, že je to nejslabší superhrdinská hra od Insomniacu.
Autor: Sony, Bonusweb.cz
KANDIDÁT NA PROPADÁK ROKU. Extrakční sci-fi střílečka Marathon od zkušeného studia Bungie taktéž nenaplnila očekávání. Počet hráčů se rychle propadl, na Steamu je počet souběžně hrajících každý den zhruba pouhé tři tisíce. Herně to není úplně špatné, ale masový zásah tato hra nemá.
Autor: Bonusweb.cz
KANDIDÁT NA PROPADÁK ROKU. Ani u Mixtape není hodnocení jednoznačné. Pro jedny je to vynikající vzpomínková jednohubka trochu ve stylu interaktivních seriálů od Telltale. Další naopak kritizují, že to není hra, protože se většinou hraje sama bez interakce s hráčem.
Autor: Annapurna Interactive
KANDIDÁT NA PROPADÁK ROKU. Halo: Campaign Evolved je remake slavné střílečky, který nesbíral špatné známky, hráči jsou však mnohem přísnější. Fanoušci poukazují, že chybí řada původních detailů a také multiplayer. Prodeje zůstaly také za očekáváním.
Autor: Xbox
KANDIDÁT NA PROPADÁK ROKU. Do vkusu hráčů se netrefila ani středověká akce 1348 Ex Voto. Příběh mladé lesbické rytířky někteří označují za woke středověk, kritiky se ovšem dočkal i soubojový systém, prázdný svět či bugy.
Autor: Steam
KANDIDÁT NA PROPADÁK ROKU. Ashes of Creation lze označit za jasný propadák. Tato ambiciózní online hra totiž skončila necelé dva měsíce po uvedení v předběžném přístupu s recenzemi na Steamu „spíše záporné“.
Autor: Intrepid Studios, Inc