Crimson Desert – gameplay
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Crimson Desert – gameplay
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Hraní na osobních počítačích má u nás pevné kořeny a jejich majitelé rádi a často zdůrazňují, že na rozdíl od konzolistů si mohou užívat hry v hezčí grafice, s lepším ovládáním, levněji a navíc mohou...
Po nabitém září přichází podobně rušný říjen. Herních novinek bude i v tomto měsíci opravdu hodně, tentokrát půjde o něco rozmanitější mix velkých i malých her, RPG, stříleček i simulátorů. Prostě...
Čekání na úplně nový herní režim Road Trip do populárního českého simulátoru tahačů American Truck Simulator se vyplatilo. Hra se jednou volbou promění na ultimátní simulátor výletu po Spojených...
Epic Store tento týden rozdává loňský remaster ceněného sci-fi System Shock 2. K tomu si můžete přidat taktéž dobře hodnocenou vizuální novelu.
Populární streamer Zack Hoyt, známý jako Asmongold, sestavil žebříček kandidátů na nejlepší a nejhorší letošní hry. Souhlasíte s jeho výběrem? Napište nám do diskuze.
The Elder Scrolls: Zrada v Druhém věku navazuje na slavný herní odkaz. Deskovka je díky své propracovanosti a celkové obtížnosti určena zejména náročnějším hráčům.
Populární streamer Zack Hoyt, známý jako Asmongold, sestavil žebříček kandidátů na nejlepší a nejhorší letošní hry. Souhlasíte s jeho výběrem? Napište nám do diskuze.
Epic Store tento týden rozdává loňský remaster ceněného sci-fi System Shock 2. K tomu si můžete přidat taktéž dobře hodnocenou vizuální novelu.
Geraltova dobrodružství ze Zaklínače 3 jsou sice stará už víc než dekádu, zájem o ně však neutichá. Remasterovaná verze je dostupná na PC a současné konzole, největší změna je však patrná na Switchi...
Čekání na úplně nový herní režim Road Trip do populárního českého simulátoru tahačů American Truck Simulator se vyplatilo. Hra se jednou volbou promění na ultimátní simulátor výletu po Spojených...
Hlasování o Miss Cosplay bylo napínavé do posledního momentu. Titul nakonec vybojovala Irina Meier jako Ciri ze Zaklínače 3. Prohlédněte si kompletní galerii.
Hrobice, okres Pardubice
3 790 000 Kč
Po nabitém září přichází podobně rušný říjen. Herních novinek bude i v tomto měsíci opravdu hodně, tentokrát půjde o něco rozmanitější mix velkých i malých her, RPG, stříleček i simulátorů. Prostě...