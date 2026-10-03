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Toto jsou nejlepší a nejhorší letošní hry podle Asmongolda. Souhlasíte s ním?

Ondřej Zach
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Crimson Desert Crimson Desert Resident Evil Requiem Control Resonant (PC) Pragmata Onimusha: Way of the Sword Palworld Fire Emblem: Fortune’s Weave Valheim The Blood of Dawnwalker Highguard Marvel’s Wolverine
Populární streamer Zack Hoyt, známý jako Asmongold, sestavil žebříček kandidátů na nejlepší a nejhorší letošní hry. Souhlasíte s jeho výběrem? Napište nám do diskuze.

Crimson Desert – gameplay

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