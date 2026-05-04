Co to, sakra, je? Oblíbený Asmongold zveřejnil svůj bizarní jídelníček

Ondřej Zach
Jeden z nejpopulárnějších streamerů současnosti se v podcastu AllCraft rozpovídal o svých stravovacích návycích. Pozvaného hosta tím zaskočil.
Streamer Asmongold | foto: Asmongold

Asmongold
Do podcastu byl pozván Caleb Hammer, tvůrce pořadu Financial Audit, v němž audituje lidem finance a následně jim radí. Náhodou se dostali i k Asmongolovým stravovacím návykům, na což Hammer zareagoval zamumláním „co to, k****, je“.

Jak se tedy Asmongold stravuje?

„Obvykle si dám k snídani sušené hovězí. A pak během streamu si obvykle dám další sušené hovězí. A po streamu si dám bonbony a pak zase sušené hovězí. A pak si dám Chipotle (řetězec rychlého občerstvení). A nakonec si dám zmrzlinu,“ řekl.

Následně dodal, že jeho denní rutina často končí stejně: „Po zmrzlině si dám čokoládu a pak usnu na podlaze u anime.“

Asmongold přiznal, že miluje rychlé občerstvení, zejména pak Chipotle. Ale kvůli zdravotním problémům ho mírně omezil. „Jedl jsem Chipotle opravdu hodně… Nechal jsem si změřit krevní tlak. A ukázalo se, že moje nejvyšší hodnota byla 193. Teď jím v Chipotle jen čtyřikrát týdně. Dřív to bylo šestkrát.“

Americký streamer Zack Hoyt, který vystupuje pod přezdívkou Asmongold, se proslavil komentováním hry World of Warcraft. Jeho kritika bývala poměrně ostrá, často však uměl udeřit hřebíček na hlavičku. Jeho záběr se postupně rozšířil i na politická témata.

