Populární streamer odhalil příjmy z Twitche i důvod, proč odmítá reklamy

Autor ze studia Warhorse Dan Vávra a nejpopulárnější český streamer Agraelus se společně pokusí překonat dosavadní divácký úspěch, když spolu před čtyřmi lety hráli Mafii. Co budou hrát, zatím...

Bezmála po čtyřiceti letech od vydání arkády Punch Out!! se podařilo hráči vystupujícímu na internetu pod přezdívkou Summoning Salt prorazit bájnou hranici dvou minut nutných k poražení závěrečného...

Čeští Space Engineers 2 v sobě mají hravost, fascinují destrukcí

Hravost a destrukce. To je přirozenost lidí už od dětství, kdy s hrdostí postaví své první hroudy z písku, aby je o pár chvil později extaticky rozdupali do země. Ne nadarmo se říká jistému žánru her...