Hra Ashes of Creation působila jako velice nadějný projekt. Už v roce 2017 vybrala 3,3 milionu dolarů (necelých 68 milionů korun, po započítání inflace ještě víc) a výrazně překročila původní plán. Díky tomu se stala jednou z vůbec nejúspěšnějších kampaní komunitního financování nové hry. Po dlouhém vývoji se konečně otevřela hráčům v předběžném přístupu začátkem loňského prosince.
Už od spuštění se však začal celý projekt bortit. Hráči nebyli spokojení s technickým stavem hry, spousta slibovaných prvků chyběla a k tomu všemu se hra potýkala s větší mírou podvádění (cheatingu). Souběžně s tím se kroky vedení studia Intrepid Studios začaly příčit řediteli projektu Ashes of Creation, který nakonec pod tíhou situace koncem ledna rezignoval ze své pozice.
Společně s ním se rozhodla odejít i část týmu a nyní to vypadá, že bude celý tým rozpuštěn a servery Ashes of Creation se zřejmě brzy zavřou. A to i přes ještě relativně nedávné tvrzení týmu z 29. ledna, kde autoři v novinkovém přehledu na webu hry slibují opravy těch nejzásadnějších chyb a celkové zlepšení situace.
Hromadné rezignace však následovaly záhy a nyní je budoucnost hry prakticky spočítaná. Je zřejmé, že po devíti letech vývoje a pěti letech uzavřených testovacích verzí hry se stále nepodařilo naplnit původní vizi pro ambiciózní MMORPG, které mělo směle konkurovat i zavedeným značkám, jako je například The Elder Scrolls Online.
Hráčská hodnocení mluví jasně. Na Steamu je jen 29 % nedávných recenzí na hru kladných, celkově pak jen 45 %. Nejčastěji je jako důvod zmiňována otřesná optimalizace výkonu, na hru často nestačí ani ten nejvýkonnější hardware. Dále také například nevyvážená herní ekonomika nebo chybějící herní mise.
Ačkoli nebyl konec hry ještě přímo potvrzen ani nebylo stanoveno oficiální zavření serverů, je jasné, že vývoj je u konce. Hráči už právě v recenzích na Steamu varují ostatní, aby již hru nekupovali. Někteří se dokonce vymezují proti oficiálnímu vysvětlení ředitele studia a tvrdí, že neshody s vedením firmy jsou pouze výmluvou a tento vývojář pouze maskuje svou neschopnost hru dovést do hratelného stavu.
Tak či onak jde o další z mnoha propadáků v online světě, u kterých autoři buď nedokázali splnit sliby, nebo hráčům nabídli celkově neatraktivní produkt, který hráči odmítli hrát. S nedávnou negativní odezvou na spuštění serverů online střílečky Highguard jde zřejmě o další ze série letošních neúspěchů v herním online světě a obáváme se, že nebyl zdaleka poslední.
