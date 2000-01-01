Nikdo už neví, co se přesně stalo. Lidé žijí v podzemí a podnikají výpravy na povrch zničené Země, kterou ovládají záhadné samoučící se stroje ARC, likvidující vše živé. Hráči se sólo, nebo až ve třech lidech stávají takzvanými raidery, kteří podnikající výpravy na povrch. To vše nabízí nová extrakční střílečka Arc Raiders, která slaví milionové prodeje a těší se i přízni hráčů. Pojďme si o ní povědět víc.
Hra se stala okamžitě po vydání 30. října hitem. Jen na Steamu ji v jeden moment hrálo 354 836 hráčů souběžně, přičemž za listopad ještě nespadla pod 300 tisíc. Pro kontext, jak velká událost to je, březnový český hit Kingdom Come: Deliverance 2 hrálo na Steamu 256 206 lidí současně.
Podle Alinea Analytics se za první týden prodalo 2,5 milionu kopií, z čehož zhruba 1,7 milionu připadá na Steam, 400 tisíc na PlayStation a 300 tisíc na Xbox. Celkové příjmy už překročily hranici 100 milionů dolarů.
Arc Raiders sázejí na klasické, ale mezi hráči velmi oblíbené postapokalyptické zasazení. V roce 2180 došlo k ekologické katastrofě, lidé se proto uchýlili do podzemí, kde vzniklo město Speranza. Povrch ovládají stroje ARC (Autonomous Recon Combatants), které ničí vše živé.
Jedna z teorií říká, že je to vzbouřená AI, další, že je zde zanechaly elity, které opustily Zemi. Vzhledem k tomu, že je to live service hra, příběh bude rozvíjet nový obsah.
Hráč se stává jedním z raiderů, kteří se vydávají na povrch získat cenné suroviny. Po hezkém intru následuje rovnou mise, která naučí základní ovládání a principy.
Cílem je získávat suroviny, ať už z automobilů, skříní či různých kontejnerů. Každá akce ovšem chvilku trvá, například páčení či postupné zobrazování lootu, a během té chvilky jste zranitelní. Je to drobnost, díky níž občas zažijete perné chvilky.
Už výuková mise vám ukáže, že v novém světě jste rádi, když vůbec přežijete.
Hra je zatím poměrně přátelská i k sólo hráčům, kteří si dávají najevo, že nemají nepřátelské úmysly.
Samozřejmostí je tvorba postavy a následné přizpůsobování vzhledu.
Podzemní město Speranza funguje jako hub, v němž se staráte o svoji získanou kořist, vylepšujete si výbavu a přijímáte mise.
Postupně si taky vylepšujete postavu.
Základní verze hry se prodává za necelou tisícovku, tvůrci však doufají, že část hráčů utratí další peníze v herním obchodě za kosmetické předměty.
Průzkumníci tak mohou vypadat například takto, a jak asi sami uznáte, estetiku hry nijak nenarušují. Otázkou samozřejmě je, zda doplňky bude někdo kupovat.
Hrát s neznámými lidmi je vždy risk – když všichni zemřete, přijdete o vše, co máte u sebe (kromě malé bezpečné kapsičky).
Nové mapy se zpřístupní po stanoveném množství odehraných zápasů. Během listopadu vyjde další mapa nazvaná Stella Montis.
Sólo hraní a hraní v týmu mají trochu jinou dynamiku. Když se každopádně sejde řekněme normální skupina, je hraní ve víc lidech paráda.
Získanou kořist je ještě třeba v bezpečí dopravit zpět do města. Po aktivaci konzole, která přivolá odvoz, se spustí odpočet a zároveň i alarm, takže je o zábavu postaráno do poslední chvíle.
Alinea Analytics poznamenávají, že jen letos vyšlo na Steamu 48 her označených štítkem „extrakční střílečka“, což je masivní nárůst za poslední léta. Za úspěchem Arc Raiders vidí zejména to, jak hra pracuje s komunitou.
Start se víc než povedl. Nyní bude záležet, zda se hráče podaří udržet a zájem živit průběžně vydávaným novým obsahem. A také zda tito hráči budou dál utrácet.
Arc Raiders jsou každopádně přístupnou, zábavnou a také hezkou extrakční střílečkou, která má potenciál chytit a nějakou dobu nepustit.
Co se hraní na PC týče, minimální nároky nejsou vysoké, ale pro optimální hraní je lepší přece jen novější sestava. A kdo má například kartu z řady RTX 50, může využít DLSS 4 s podporou Multi Frame Generation.
