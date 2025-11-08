|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Zrodil se nečekaný střílečkový hit, zničenou Zemi ovládají AI stroje
Dnes je žánr mrtvý, ale dřív jsme tyto real-time strategie hráli všichni
Před pár dny uplynulo výročí 25 let od vydání Red Alertu 2, jedné z nejlepších real-time strategií všech dob. Bohužel, v současnosti je tento kdysi milovaný žánr až na vzácné výjimky prakticky mrtvý,...
Hnusáci a stalkeři. Oblíbená streamerka začala vnímat Twitch jako odporný
Rachell Marie Hofstetterová, kterou fanoušci znají spíš pod jménem Valkyrae, patří k nejpopulárnějším streamerkám na světě. Letos se vrátila na platformu Twitch a už uvažuje, že ji zase opustí.
Hodně hororů a středověký masakr. Jaké hry si PC hráči přejí nejvíce
Žebříček uživatelských seznamů přání na Steamu se neustále mění, nové hry přichází, vydané jej opouštějí. Víte, které hry si v průběhu posledních měsíců hráči na Steamu přejí nejvíce? Vybíráme dvacet...
Call of Duty: Black Ops 7
Zrodil se nečekaný střílečkový hit, zničenou Zemi ovládají AI stroje
Nikdo už neví, co se přesně stalo. Lidé žijí v podzemí a podnikají výpravy na povrch zničené Země, kterou ovládají záhadné samoučící se stroje ARC, likvidující vše živé. Hráči se sólo, nebo až ve...
Zahrajte si český hit Kingdom Come: Deliverance 2 zcela zdarma
Patříte mezi ty, kteří stále váhají, zda se pustit do české středověké hry Kingdom Come: Deliverance 2? Potom pro vás máme dobrou zprávu, dočasně si ji můžete vyzkoušet zcela zdarma.
Kdybych opustil Twitch, vydělával bych milion dolarů měsíčně, říká streamer
Oblíbený americký streamer Zack Hoyt, který vystupuje pod přezdívkou Asmongold, prozradil, kolik vydělává streamováním na různých platformách. Rozdíly jsou propastné.
Painkiller
PCvydáno 6. listopadu 2025 14:35, aktualizováno 15:08
PlayStation Portal se dočkal největší aktualizace, vylepšuje zásadní funkci
Streamovací zařízení PlayStation Portal se setkalo s příznivou odezvou zákazníků, Sony proto svůj handheld průběžně vylepšuje. A právě vyšla dosud největší aktualizace.
Hodně hororů a středověký masakr. Jaké hry si PC hráči přejí nejvíce
Žebříček uživatelských seznamů přání na Steamu se neustále mění, nové hry přichází, vydané jej opouštějí. Víte, které hry si v průběhu posledních měsíců hráči na Steamu přejí nejvíce? Vybíráme dvacet...
Prodeje Switche 2 rostou závratným tempem, padl další milník
Hospodářské výsledky společnosti Nintendo za první polovinu fiskálního roku vykazují nárůst čistých tržeb i provozního zisku, a to díky nové konzoli Switch 2. Společnost proto upravila své výhledy a...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
Český streamer Sterakdary vybral rekordně rychle peníze na svoje knihy
Radka Starého mnozí znají jako youtubera Sterakdaryho. Sám však říká, že je spisovatel, který nejprve založil kanál na YouTube. A v rámci komunitního financování knižní trilogie Exarie právě trhá...
Keanu Reeves se chce vrátit do Cyberpunku, autoři loví i další celebrity
Polské studio CD Projekt by rádo vyslyšelo přání herce Keanu Reevese, který by se rád objevil i v druhém dílu akčního sci-fi Cyberpunk. A to i přes to, že je příběh jeho postavy v podstatě uzavřený....