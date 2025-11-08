Zrodil se nečekaný střílečkový hit, zničenou Zemi ovládají AI stroje

Ondřej Zach
Nikdo už neví, co se přesně stalo. Lidé žijí v podzemí a podnikají výpravy na povrch zničené Země, kterou ovládají záhadné samoučící se stroje ARC, likvidující vše živé. Hráči se sólo, nebo až ve třech lidech stávají takzvanými raidery, kteří podnikající výpravy na povrch. To vše nabízí nová extrakční střílečka Arc Raiders, která slaví milionové prodeje a těší se i přízni hráčů. Pojďme si o ní povědět víc.
Arc Raiders Arc Raiders Arc Raiders Arc Raiders Arc Raiders Arc Raiders Arc Raiders Arc Raiders Arc Raiders Arc Raiders Arc Raiders Arc Raiders

