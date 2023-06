Konkurence se zapotila, pak si oddychla. Apple dál přehlíží zásadní věc

Když minulý týden Mark Zuckerberg urychleně představoval nové brýle Meta Quest 3, svět fanoušků virtuální reality tušil, že to dělá z taktických důvodů. V pondělí večer totiž následovala přelomová novinka od Applu, který odhalil své úplně první brýle pro virtuální a rozšířenou realitu (VR/AR) Vision Pro. Jenže zatímco Meta doprovodila oznámení novinky herní konferencí, Apple se nakonec o videohry v prezentaci jen zběžně otřel a prezentoval svou novinku primárně jako nástroj k produktivitě a komunikaci.

Hry jsou přitom pro mainstreamovou virtuální realitu stále dominantní segment. Po Česku stále vznikají nové VR herny, jednotlivé modely se stávají dostupnějšími a nabídka jak hardwaru, tak her se nadále rozšiřuje. Letos je pro videoherní VR segment obzvlášť důležitý, neboť s druhou generací brýlí pro PlayStation přišlo Sony. A třebaže stále není úplná povinnost si brýle ke konzoli pořizovat a firma má prozatím trochu mezery v nabídce titulů, virtuální realita je pro hráče dostupnější a lepší (výkonnější, hezčí, funkčnější) než kdy dřív.

Nedá se ovšem říct, že Apple po hrách obecně nepokukuje. Vždyť se přímo na pondělní konferenci objevil sám legendární vývojář Hideo Kodžima, aby pro Mac uvedl své veledílo posledních let Death Stranding Director’s Cut. Na mobilech a tabletech této značky zase frčí Apple Arcade, kde si za měsíční poplatek můžete vybírat z široké nabídky poměrně kvalitních mobilních her či portů jednodušších PC a konzolových titulů.

Apple navíc už nějakou dobu zmiňuje u příležitosti představování nových notebooků a počítačů, že jeho čipy jsou schopné už i obstojně hrát hry. Mac sice nikdy nebyla první (ani druhá, ani třetí) volba mezi příznivci počítačového hraní, ovšem Apple konečně pochopil, že nabídnout k jinak proslulému multimediálnímu zážitku a produktivitě v MacOS také nějaké ty hry by asi nebylo na škodu.

Dalo se tedy očekávat, že by Apple mohl pro brýle Vision Pro navrhnout aspoň nějaký herní chyták, kterým by získal pozornost hráčů. Nakonec se tak nestalo a vyjma faktu, že budete moct na velké virtuální obrazovce hrát s gamepadem v ruce tituly z nabídky Apple Arcade, a také lehkých náznaků interaktivního obsahu od Disney brýle Vision Pro mohou nechat hráče chladnými.

Apple má přitom pořád prostor k manévrování. Ačkoli o tom zmínka nepadla, brýle Vision Pro mohou docela dobře sloužit i k hernímu streamingu, který je rovněž záležitostí teprve posledních let. S připojeným ovladačem a aplikacemi pro Xbox Game Pass či Nvidia Geforce Now by mohly na virtuální obrazovce streamované hry vypadat ještě lépe, pokud vezmeme v potaz vysoké rozlišení integrovaných displejů. Takovou věc jsme už zkoušeli například na modelu od HTC, který nám ukázal, že by to do budoucna s lepším a vyladěnějším hardwarem mohla být docela zajímavá cesta.

Jsou tu samozřejmě naopak i pochopitelné faktory, které brání Applu rovnou k Vision Pro přibalit třeba i poměrně jednoduchou hru Beat Saber. Tím prvním je ovládání, které Apple u tohoto modelu nechal čistě na snímání pohybu vašich rukou. Hry obecně vyžadují, aby bylo ovládání co možná nejpřesnější a sebemenší chybky mohou dost škodit zážitku. A byť jsou první dojmy z modelu Vision Pro pozitivní, stále nemáme jasnou představu o kvalitě tohoto typu ovládání.

Zrovna Beat Saber je skvělým příkladem toho, jak chybějící ovladače mohou dost pokazit zážitek z hraní. Hra je o tom, že v rukou držíte dva meče a do rytmu hudby sekáte blížící se kostky. Bez ovladačů bude muset Vision pro domýšlet, jakým směrem vlastně virtuálním mečem míříte, ale hlavně dokonale sledovat pohyb vašich rukou i ve zběsile rychlých levelech, kdy na vás hra soptí jednu kostku za druhou a vy musíte ovladači mávat bleskovou rychlostí.

Dobře, některé hry tedy moc specifickému stylu ovládání Vision Pro nepadnou, jenže spousta dalších ano. Třeba takový The Climb by se v těchto brýlích mohl hrát dobře: jde koneckonců o simulátor horolezce, který šplhá po virtuální zdi vlastníma rukama. V takovém případě stačí mít aspoň „jakž takž“ povědomí o pozici rukou a o gestu, které značí držení, na což už se myslí při ovládání menu samotného zařízení.

Přesně tímto směrem by se Apple mohl časem vydat, tedy selekcí, jaké tituly se na styl ovládání Vision Pro hodí, a jaké ne. A případně i vyrobit vlastní tituly, které by byly opravdu šité na míru užití této virtuální reality. Ruka do ohně se za to ještě strčit nedá, ale bylo by přinejmenším zvláštní, kdyby se o něco takového v budoucnu slavná americká firma aspoň nepokusila.

Tím se dostáváme k druhému faktoru, proč Vision Pro hráče neosloví: cena. Ačkoli nás doba covidových problémů s distribucí a nedostatky čipů přesvědčily o tom, že hráči jsou za herní hardware ochotní platit i naprosto absurdní částky, jen aby měli doma to nejnovější, Vision Pro se i tak nachází zcela mimo možnosti hráčských peněženek.

Cena 3 500 dolarů bude s daní a dalšími přirážkami pro „zámořské trhy“ na české koruny okolo 95 tisíc korun, spíš víc. A to jen za základní variantu s nejmenším úložištěm. Za takovou částku si hráč může dnes pořídit: PlayStation 5, Oculus Quest 2, docela slušné herní PC, 4K televizi a ještě dost zbude na samotné hry. Prakticky si za tyto peníze lze vybavit celé herní doupě. I kdybychom šli do extrému a zaměřili se jen na maximalizaci hraní ve virtuální realitě, tak za tyto peníze pořídíte výkonné herní PC, aktuálně jeden z asi nejlepších PCVR headsetů HTC Vive Pro 2 s plným příslušenstvím a opět vám ještě dost zbude na hry.

Vision Pro zkrátka pro hráče nemá smysl a Apple to moc dobře ví. Integrovaná Apple Arcade je jen na úrovni kratochvíle, stejně jako sledování filmů a seriálů. Síla Vision Pro bude především v nabírání zkušeností v tomto pro Apple zcela novém segmentu. Věřte tomu, že si firma bude dělat poznámky a tuto produktovou řadu dále vylepšovat. A v průběhu toho se rozhodne, zda je opomíjení herního segmentu chyba. Do té doby mohou Meta, Sony, HTC a další spát s klidem.