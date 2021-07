Vydavatelství Annapurna předvedlo svou vyumělkovanou sestavu her

Ačkoliv je Annapurna Interactive v ohledu vlastních herních konferencí nováček, předvedla mnohým, jak ji udělat správně. Ve zhruba 30 minutách se nikde moc nezdržovala, ukázala dost trailerů a ani představení nových studií a partnerství nebyla příliš nudná. Kéž by si z tohoto přístupu ostatní vzali ponaučení.

Show odstartovala hra The Artful Escape, která působí přinejmenším zvláštně. Kombinuje totiž adventuru s konverzačními pasážemi podobnou třeba Night in the Woods s psychedelickou skákačkou ve stylu rockové fantazie ze 70. let. V seznamu dabérů najdeme i známá jména, jako je třeba Lena Headey nebo Mark Strong. Dočkáme se už poměrně brzy, hra vychází 9. září.

Následovala herní ukázka z Neon White, titulu, který jsme mohli vidět už letos třeba v rámci show od Nintenda. Vymysleli jej tvůrci hry Donut County, oproti které jde o zcela jiný žánr, byť hra jako taková působí neméně praštěně. Jde totiž o střílečku s prvky karetní hry a randícího simulátoru. Jak moc se tento koktejl autorům povedl namíchat, se přesvědčíme v zimě, kdy hra vyjde na PC a Nintendo.





První čerstvě představenou novinkou je A Memoir Blue, což bude umělecky pojatá adventura o vztahu matky s dcerou. Hra nemá stanovené datum vydání, zahrajeme si ji ovšem snad na všech platformách, včetně mobilů.

Druhou novou hrou je pak Storyteller. Tento titul nás příjemně překvapil, půjde o puzzlovku ve které budete na základě zadání vytvářet příběh pomocí „rekvizit“ a políček jako v komiksu. Působí na nás trochu jako komplexnější desková hra, ovšem rozhodně umí zaujmout. Storyteller také nemá stanovené datum vydání, ovšem demoverzi si můžete už nyní vyzkoušet na Steamu.



Konečně nám bylo upřesněno datum vydání Solar Ash od tvůrce oceňované hry Hyperlight Drifter. Hru jsme viděli už loni na show u příležitosti představení PlayStationu 5, nyní se dozvídáme, že vyjde 26. října na PlayStation a PC.

Opravdu beze slov jsme byli při sledování traileru na hru Skin Deep, která sice není nová, ale ani tak jsme z jejího představení nebyli schopni pochopit, o co v ní přesně jde. Vypadá jako akce s prvky puzzlů zabalená do humorného, možná lépe řečeno vyšinutého stylu. Stále neznáme datum vydání.

Pokud vás na loňské představovací akci nových PlayStationů 5 zaujala vedle Solar Ash také kočičí adventura Stray, pak si můžete prohlédnout nový trailer s pořádnou porcí záběrů ze hry. V kočičí kůži a s pomocí malého robůtka budete prozkoumávat neony zaplněný svět robotů, snažit se v něm přežít a zároveň se chovat jako patřičná kočka shazováním věcí z polic na zem, otíráním se o nohy robotů a samozřejmě také škrábáním gaučů. Hra měla původně vyjít letos, ale autoři ji bohužel odsunuli až na začátek příštího roku.

Na závěr si pak vydavatelství Annapurna schovala oznámení nového obsahu do hry Outer Wilds (neplést s Outer Worlds od Obsidianu). Rozšíření s názvem Echoes of the Eye vyjde 28. září.

Vedle herních oznámení jsme se dočkali také porce novinek ohledně partnerství s herními vývojáři a studii. Pod křídla Annapurny se zařadí například autoři hry Falcon Age: studio Outer Loop, dále autorka experimentálně laděných hudebních her Jessica Mak, studio Ivy Road, které tvoří autoři her jako Gone Home, Tacoma a Stanley Parable a nebo tvůrce hry Observation, kteří pracují na novém titulu.

Zbývá už jen pár drobných novinek ohledně již vydaných her: Pathless vyjde na Steamu 16. listopadu, What Remains of Edith Finch na mobilním systému iOS od Applu 16. srpna, I Am Dead dorazí na konzole 9. srpna a Telling Lies společně s Gorgoa se brzy objeví v knihovně Xbox Game Pass.