ANKETA: Spekuluje se o návratu značky od EA. Kterou byste chtěli nejvíc?

Populous

Michal Jonáš - Já bych klidně zabrousil hlouběji do historie, když bych ocenil návrat civilizační strategie Populous (celkově 8 titulů 1989–2008), ale hlavně akčních vrtulníkových stříleček série Strike (5 her 1992–2000). Populous by slušela moderní grafika, ale Strike bych klidně nechal v tom starém izometrickém náhledu, byť samozřejmě výrazně zmodernizovaném. Ostatně oba poslední díly Soviet Strike a Nuclear Strike jsem nedávno asi potřetí dohrál na PlayStation Classic a bavily mě jako zamlada. Jenže těmto typům her již asi dávno odzvonilo.

Michael Mlynář - Asi úplně nejvíc bych chtěl, aby se se vrátila subdivize EA Big a s ní i hry koncipované tak jako v dobách PS2, tedy aby třeba takové SSX byly spíš závody než jen trikování na různých překážkách. Asi už si nevzpomenu, co všechno pod značkou EA Big vyšlo, ale i když třeba takový Sled Storm byl vlastně jen variací na SSX, dokázal zabavit neméně. Nemluvě o streetových verzích NBA a FIFA. Člověk u těch her dokázal prosedět celý víkend a přes týden pak ještě dlouhé prokrastinační hodiny v rámci redakčního mulťáku.

SSX FIFA Street 3

Co se týče konkrétních her, tak mě dodnes mrzí, že se pokračování nedočkal The Saboteur. Ani ve své době to sice nebyla největší pecka pod sluncem, ale mělo to příběh, mělo to atmosféru a hrálo se to velmi příjemně. Navíc se dá pokračování navázat na původní hru jen dost volně jako třeba v Mafii nebo Asasínech, a nebo to dokonce nemusí mít spojitost vůbec žádnou.

The Saboteur (PC) Army of Two

A do třetice by se mi moc líbil návrat Army of Two. Časem to šlo tak nějak dolů vodou, ale v prvním dílu mě ti dva pitomci fakt hodně bavili, aniž bych sám vlastně věděl proč.

Jan Srp - Pokud bych měl zůstat alespoň trochu realistický, tak mi největší smysl dává návrat Command & Conquer. Ano, real time strategie už jsou v podstatě mrtvé, ale ten svět je natolik bohatý, že by bez problémů utáhl nějakou střílečku, které jsou teď na vrcholu popularity. Klidně i multiplayerový battle royale.

Command & Conquer Remastered Collection Mirror’s Edge

Jestli se ale můžu zasnít, tak bych si moc přál návrat Crusadera, což byla taktická a mimořádně krvavá série z poloviny devadesátých let. Představuji si něco jako Cyberpunk 2077 bez otevřeného světa, tedy plíživý cover shooter s prvky hackingu. Z těch novějších značek bych se vůbec nezlobil za další Mirror’s Edge.

Ondřej Zach - EA toho pohltilo a zadusilo celkem dost, takže je z čeho vybírat. Poměrně jasná volba je další díl Command & Conquer, ale od Westwood Studios hodně rád vzpomínám třeba i na první Lands of Lore. Nebo když už mají Codemasters, tak co třeba vysokorozpočtové Micro Machines? Dobře, zasmáli jsme se, takže z těch realističtějších bych si přál návrat akčních závodů Burnout, a to ve stylu třetího dílu. Nakonec se ale stejně dočkáme dalších špatných Need for Speed, které nebudou sahat Forze Horizonu ani po kotníky. V lepším případě toho spekulovaného Dead Space. No nic.

Lands of Lore Burnout 3: Takedown

Martin Kaller - Za sebe musím říci, že by se mi docela líbilo znovu oživení Army of Two. První díl byla hutná střílečka s povedeným kooperativním módem (Army of Two – chlapi sobě, bro!), která dokonce dala vzniknout snaze o zfilmování. Tento projekt sice ještě nevyšel, ale fanoušky hlavních herních hrdinů – Riose a Salema – mohla potěšit komiksová mini série z roku 2010 provázející nástup druhého herního dílu (Army of Two: The 40th Day nabízí popcornovou akční zábavu). Třetí kapitola ovšem značku Army of Two úplně zazdila (RECENZE: Dva drsňáci z Army of Two proti mexickému drogovému kartelu), dost možná byla na vině i absence obou klíčových protagonistů.

Takže v mém případě bych uvítal návrat Riose a Salema v bývalé formě. A příchod další kooperativní akce, jež by mohla nabídnout jak klasické oldschoolové koridorové přestřelky, tak pořádné vyžití v otevřenějším prostředí s akcentem na taktičtější vedení boje a interaktivní svět. Ale především na rozličné konfrontační možnosti umožňující se pak do hry vrátit a zkusit to celé znovu a trochu jinak.

Ondřej Martinů - Rád bych se někdy dočkal třetího dílu American McGee’s Alice. Dvojka, Madness Returns, mě dost bavila a už někdy krátce po vydání se začalo mluvit o tom, že bude další díl, ve kterém se tento pokroucený svět Alenky v říši divů ještě více rozšíří. Ovšem EA strčilo celou značku k ledu a původní autor s tím nic nenadělá, byť by opravdu chtěl další díl s podtitulem Otherlands vydat. Tak místo toho co týden publikuje pořád nějaké designové koncepty na sociální sítě ale jestli skutečně hra někdy vyjde, těžko říct.

Mirror’s Edge: Catalyst The Simpsons: Hit & Run

No a pak by se EA třeba mohlo pustit zase do nějakých Simpsonových, ke kterým aktuálně drží licenci. Co třeba dvojku Hit and Run, nebo alespoň remaster jedničky, prosím? To by byla nostalgie. No a nebo se ještě jednou vrátit k Mirror’s Edge? Vím že už Catalyst nebyl nic moc, ale třeba je napadlo něco, co by v případném dalším díle fungovalo lépe. Za to bych byl rád.