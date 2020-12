Zvolte největší herní zklamání roku 2020

Loni bylo rozhodování těsné, ale Wolfenstein: Youngblood nakonec přeci jen zklamal více lidí než přehypovaný Anthem.

Letos to bude podobné. Horkým kandidátem na nelichotivý titul zklamání roku jsou sice Marvel’s Avengers, ale popravdě, hra nudila dlouho dopředu už z trailerů, takže od ní měl vysoká očekávání asi jen málokdo. Ani bychom se nedivili, kdyby vyhrály některé hry, které jsme sice hodnotili velice vysoko, ale v diskusích od vás dostávaly pořádnou nálož.

Bude to Cyberpunk 2077 za tragický technický stav v době vydání, The Last of Us Part 2 za způsobenou emocionální újmu, remaster Mafie za to, že není úplně stejnou hrou jako její originál, nebo třena Half-Life: Alyx za to, že si ho po letech čekání většina lidí stejně nemohla zahrát? Anebo nás překvapíte? To záleží jen na vás.

Co se ankety týče, hlasovat můžete pro jednu hru. Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce, vede na ni odkaz z lišty Bonuswebu. Soutěž o hry na PlayStation 4 a 5 se pojí s hlavní anketou, která poběží od 23. prosince. Hra roku 2020 končí 5. ledna 2021 v 10:00, výsledky budou zveřejněny následující den.