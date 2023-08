ANKETA: Hrajete sportovní hry?

Honza Srp – Samozřejmě, vždyť i progaming je sport, ne? Ale vážně, ano hraju. V reálném životě nijak nepociťuji touhu po soupeření s ostatními a co se pohybu týče, vystačím si s jízdou na kole nebo turistikou. U počítačových her to mám ale jinak.

Virtuální sporty hraju už od samotných počátků, jedny z mých prvních her vůbec byly Ski or Die, letní a zimní olympijské hry od Accolade (viz náš retro článek) a NHL 94. Právě NHL hraju s drobnými pauzami už třicet let, byť bych tedy po té době od sebe očekával už poněkud lepší výkony.

NHL 23 FIFA 23 NHL 94

Mám rád i Fifu, ale spíš si jen tak příležitostně střihnu zápas s kamarády, než že bych v ní trávil spoustu času. Vždy mám pro takové příležitosti nějakou sportovní hru nainstalovanou, ale obvykle v ní netrávím mnoho času v kuse.

Tadeáš Pepř – Sportovní hry patří mezi nejrozporuplněji přijímané žánry her. Spousta fanoušků na ně nedá dopustit, řada hráčů dokonce ani nehraje nic jiného. Jiní si ale každý rok neodpustí odplivnutí nad tím, že jde o „okrádání hráčů“ a „to samé, co loni, předloni, předpředloni, v roce 2007“. Já tento agresivní postoj nikdy moc nechápal. Prakticky od úplných začátků mé náklonnosti k hrám stály i sportovní hry.

Celkem živě si vzpomínám, jak jsem zhruba před osmnácti lety fascinovaně studoval papírový obal CD s demoverzí NHL 05 a další zkušenosti už na sebe nenechaly dlouho čekat. FIFA (od letoška EA Sports FC) je každoroční tradicí, ve které jsem utopil tisíce hodin času. Na NHL jsem po nějaké době spíš zanevřel, protože mi lední hokej přece jen tak blízký není. Naopak velkou lásku k baseballu ve mně probudila série MLB The Show, kterou směle doporučuji každému, kdo baseball považuje za zajímavou exotiku. A párkrát jsem vyzkoušel i nesmírně propracované, i když dost predátorské NBA 2K. Ve sbírce mi z klasických sérií chybí snad jen Madden. Virtuální sporty prostě mají, ať si tvrdí kdo chce co chce, obrovské kouzlo.

Top Spin 4 MLB The Show 20

Kromě tohohle klasického populárního balíčku bych ale vypíchl ještě jednu velkou lásku, která je v posledních letech hodně neukojená. V éře Virtua Tennis 3 jsem totiž přičichl také k tenisu, sportu, který je mi velmi blízký i ve skutečnosti. A můžu s klidným srdcem říct, že jsem od té doby vyzkoušel prakticky každé zpracování virtuální bitvy na kurtech. Smutným faktem ale zůstává, že český Top Spin 4 z roku 2011 zůstává naprosto bezkonkurenčně nejlepší tenisovou hrou a různé pokusy z posledních let představovaly spíš velké zklamání. Doufejme tedy, že spekulace nelžou a v 2K skutečně vzniká pátý díl.

Ondra Zach – V devadesátkách jsem pod DOSem drtil hokej Face Off! a Ski or Die, o něco méně Sensible Soccer a Winter Challenge. Miloval jsem NHL někde kolem roku 2000. V redakci jsme pak hrávali na PlayStationu 2 některý z This Is Football a osobně jsem měl rád i ten pouliční fotbal od EA. Na GameCubu mě dostal Mario Smash Football. Bavila mě také série Fight Night, která bohužel přestala vycházet. Dnešní FIFA i NHL jsou už propracované simulace, ale už jsem si k nim cestu nenašel. S dětmi dodnes pravidelně hrajeme ve třech parádní Mario Strikers: Battle League a občas také bowling a fotbal ve Switch Sports.

Face Off! Mario Strikers: Battle League Fight Night Champion

Ondřej Martinů – Sportovní hry popravdě nehraju vůbec. Kdysi, ještě na základní škole mě sem tam bavila FIFA či NHL, ale od té doby vlastně vůbec nic. Za sportovní hru se však dá považovat i golf, no ne? V tom případě alespoň ten si občas zahraju v nějaké arkádovitější formě, třeba Golf with Friends nebo Mario Golf. A v Judgmentu jsem pak v rámci minihry zase cvičil odpaly v baseballu.

NHL 09 (PC)

Petr Kárník – Drtivá většina sportovních her šla vždy naprosto mimo mě. Menší výjimkou byly staré ročníky NHL, které jsem jako hokejový fanda hrával s kamarádem ve dvou. Kdyby NHL vycházelo na PC dodnes, asi bych občas pár zápasů dal, ale takhle mi sportovní hry nemají co nabídnout a vůbec se o ně nezajímám.