ANKETA: Co budete hrát o víkendu?

Ondřej Martinů - Naštěstí už můžu prozradit, že budu o víkendu poctivě testovat nový Assassin’s Creed Valhalla (první dojmy) abyste si mohli včas před vydáním hry přečíst na Bonuswebu recenzi.

Asssassin’s Creed Valhalla

Moje první dojmy jsou pozitivní, ačkoliv po herní stránce následuje tento díl poměrně úzce dva předchozí a na žádné velké a šokující změny jsem zatím nenarazil. I tak to vypadá na velice důstojného nástupce herní série s asasíny.

Pokud si budu chtít dát od Valhally chvíli pauzu, docela mile mě překvapila hra Carto, která se objevila v Xbox Game Passu pro PC. Je to v podstatě taková virtuální varianta na populární deskovou hru Carcassonne s roztomilou grafikou a příběhem.



Jan Lysý - Asi pár hodin strávím u Dragon’s Dogma. Už nějakou dobu ho hraji na Nintendu Switch a jako bonus průběžně sleduji seriálovou verzi na Netflixu a musím říct, že mě baví jak hraní, tak pasivní sledování seriálové adaptace. Dobrému fantasy s draky já prostě nikdy neodolám.

Desková hra Pán prstenů

Jakub Žežule - Kromě toho, že bych rád potrápil duševní rovnováhu u nočního hraní Evil Within 2, se doma chystáme i na deskovku Pána prstenů, kterou mi ,,prodala” nedávná recenze na Bonuswebu. Přidávám svůj hlas k chvále a hru doporučuji i těm, kdo jinak deskovky moc nemusí. To je ostatně i můj případ. Na Cestách po Středozemi se mi líbí hlavně menší role náhody, příběhovost a vlastně i ty RPG prvky. Při hraní jsem si ostatně několikrát vzpomněl na starého Baldura.

Ori and the Will of the Wisps

Petr Kárník - Vzhledem k tomu, že už několik let svědomitě plním Herní výzvu, ani letošek není výjimkou. Letos už mi chybí jen poslední bod a v tom je úkolem odehrát hru, v jejímž názvu se vyskytuje nějaké jméno. Vybral jsem si Ori and the Will of the Wisps (recenze) jelikož mě první díl hodně bavil. Nejinak je tomu i zde, ale řeknu vám, ta obtížnost je občas opravdu krutá. Frustrující momenty jsou mi ale vynahrazeny nádhernými scenériemi a poutavým příběhem. Kromě toho si občas na odreagování postavím pár mostů ve skvělém Bridge Constructor Portal, případně tu máme mou každodenní závislost v podobě karetní hry Hearthstone.

Emanuel Svoboda - Doufám, že konečně Spider-Man: Miles Morales pro PlayStation 5.



Ondřej Zach - Čeká mě příjemný víkend s PlayStationem 5. Připadám si zase jako ten malej kluk, který se těší na Ježíška. V mezičase to proložím řezanicí Hyrule Warriors: Age of Calamity na Switchi a s dětmi budu hrát, respektive spíš jen z pozice diváka radit, novou Tlapkovou patrolu.

Petr Zelený - Protože celý víkend strávím prací, tak mi na hraní moc času nezbyde. Ale aspoň chvíli věnuji kartičkám Legends of Runeterra a taky akčnímu RPG Genshin Impact. Víc toho určitě nestihnu, ale lepší něco než nic.



Yakuza: Like a Dragon

Michael Mlynář - Na hlouposti nebudu mít o víkendu čas. V Jokohamě totiž válčí cizí gangy, krachuje kino a hampejzy čelí nátlakům neziskovky. To je takové práce, že se to za víkend ani nedá ustíhat. A do toho je potřeba z ulic posbírat plechovky. No nezastavím se. A kdybych náhodou přece jen trochu času měl, tak v hospodě upevním přátelství s bývalým policajtem a bezdomovcem, případně si střihnu nějaký vědomostní kvíz.

DiRT 5

Dan Jarocký - Nějaký čas ještě určitě strávím s pátým DiRTem (recenze). Singleplayerovou kariéru už mám za sebou, takže se naplno přesunu do online části a zkusím v editoru vytvořit robustní vlastní trať. Dále bych se rád výrazněji ponořil do Star Wars Squadrons.

Jan Kouba - Za okny je pochmurné počasí, takže čím jiným podtrhnout atmosféru podzimu, než kvalitním hororem? Nedávno byl Samhain/Halloween a vyrojila se myriáda nových hororových počinů, ze kterých budu mít pravděpodobně několikaměsíční traumata. Frictional Games mi hrají na nervy od Penumbry.

Amnesia: Rebirth

Amnesia: The Dark Descent mě strašil ve snách několik let a ze SOMA jsem chytil existenciální depku. Takže to vypadá, že se vrátím k tvůrcům, kteří podle mého jsou virtuózy atmosféry a strachu návratem k Amnesia: Rebirth. Jenže také je ve hře lovecraftovský Transient. Nic z kosmického hororu si nenechám ujít a nějaký další kvalitní počin to chce jako sůl. A neměl bych zapomenout ani na děsivě vyhlížející Visage - duchovní nástupce PT. Po dlouhé době tu jsou hororové žně a já si připadám jako kluk v cukrárně, který neví, co si dát dřív.

Red Dead Redemption 2 na PC