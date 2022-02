Co budete hrát o víkendu?

Horizon Forbidden West

Ondřej Martinů : O víkendu strávím zcela jistě co nejvíc času hraním Horizon: Forbidden West. Sbírám dál dojmy, o které se s vámi podělím v pondělí 14. února. A to je zatím vše, co ke hře můžu bez porušení embarga říci.

Honza Žďárský : O víkendu bych rád něco ukrojil ze zásoby rozehraných nebo plánovaných her v šuplíku. Plánuji snad i dokončit Spider-mana od Insomniac Games. Co se týče hraní, tak s tím souvisí i esport, kdy o víkendu pokračují turnaje v League of Legends, konkrétně evropská LEC a severoamerická LCS. V League of Legends aktuálně vyšel nový patch, který bych chtěl vyzkoušet. Dále si rád zahraji oblíbenou variantu módu URF (ultra rapid fire), který se ve hře nyní po omezenou dobu nachází.

Necromunda: Hired Gun Marvel's Spider-Man

Jan Lysý : Chystám se dohrát Necromunda: Hired Gun. Není to vysloveně zázrak, ale nuda také ne. A pak přemýšlím, že zkusím Tales of Arise, případně jsou ve slevě na PS Store Guardians of the Galaxy, takže přemýšlím, že si je otestuji.

Dying Light 2 Stay Human na Xboxu Series X

Ondřej Zach : Mám rozehranou zombie akci Dying Light 2 a jako velký fanda prvního dílu a skvělého pokračování The Following jsem mírně na rozpacích. Hra má všechno, co jsem si od pokračování přál, ale zatím se to nepropojilo tak, aby to zažehlo potřebnou jiskru. Průběžně ještě kompletuji pokédex v Pokémon Legends: Archeus.

Honza Strachota : Konečně jsem si v akci pořídil Red Dead Redemption 2, takže to o víkendu poběží určitě, rovněž chci vyzkoušet The Forest pro VR, také z akce.

Gears Tactics

Petr Zelený : Tento víkend to asi nebude žádná sláva, protože ho většinu strávím v offline končinách a moje herní PC tak bude po většinu soboty i neděle osiřelé odpočívat. Ale i tak nejspíš stihnu strávit chvilku u Gears Tactics, Disco Elysium (konečně!) a možná taky rozběhnu New game+ v God of War. A pokud to nevyjde, tak se aspoň zabavím u tabletu, na kterém mám nainstalované například kartičky Legends of Runeterra.

Honza Srp: Po pravdě teď nevím. Kluci si všechny únorové pecky rozdělili, a i když toho mám rozehráno docela dost, nijak mě teď neláká se k něčemu vracet. Vidím to maximálně na nějakou nezávislou hříčku, kterých už jsem z PS Plus a Epic Storu nasbíral spoustu. Nechám to na aktuální náladě, třeba to nakonec ani nezapnu. I když pár zápasů v Call of Duty: Vanguard nebo NHL 22 nejspíš během víkendu proběhne.

Descent: Výpravy do Temnot

Martin Kaller: O víkendu se s družinou dobrodruhů chystáme do dungeonu ve fantasy deskovce Descent: Výpravy do Temnot (2. edice). Což je dneska vlastně už takový retro počin (vznik roku 2012), který ovšem stále dokáže zabavit. S doprovodnou aplikací, suplující podvratnou činnost Pána jeskyně, a se spoustou šestistěnek, rozhodujících v klíčových situacích o našem osudu. Pravda, soubojová část není tak sofistikovaná, jako v nejnovější kapitole Descent série s podtitulem Legends of the Dark (RECENZE: Deskovka Descent stojí hodně, ale odmění vás zábavou i zpracováním). Nicméně postupný vývoj postav či jejich nutná efektivní kooperace při prostupu hrou jsou stále zajímavé ingredience. A pokud byste snad o víkendu slyšeli nějaký vzdálený srdceryvný výkřik neděste se. To budu patrně jenom já, resp. můj emotivní výlev nad dalším nešťastným hodem kostkou :)