Čekání na úplně nový herní režim Road Trip do populárního českého simulátoru tahačů American Truck Simulator se vyplatilo. Hra se jednou volbou promění na ultimátní simulátor výletu po Spojených státech za volantem zajímavých osobních vozů. A do budoucna bude výběr ještě rozmanitější.
Autor: SCS Software
Od vydání hry American Truck Simulator uplynulo už přes deset let, a stejně jako Euro Truck Simulator 2 pochází od českého studia SCS Software. To obě hry neustále vylepšuje a rozšiřuje, ovšem nový dodatek Road Trip je něco, co tady ještě nebylo. Ústřední motiv hry s tahači se totiž rozšířil o úplně nový herní režim a vy můžete nově usednout i za volant osobního vozu.
Autor: SCS Software
S tím, jak do hry postupem let přibývají další a další státy USA, hra nabízí čím dál větší volnost a s tím i možnost se pouze nevěnovat zakázkám převozu zboží z bodu A do bodu B, ale třeba i obyčejnému průzkumu herní mapy, která kopíruje Spojené státy v měřítku 1:20.
Autor: Bonusweb.cz
Abyste nebyli na projížďce za účelem objevování virtuální mapy omezeni pouze řízením tahače, tak právě od toho je tu nový režim Road Trip s prvním balíčkem aut, značky Ford.
Autor: Bonusweb.cz
Jádro nového režimu je ale stejné, pořád jste primárně kurýrem a vybíráte si trasy, které musíte bezpečně a včas překonat s cílem doručit nějakou věc. Jen už to není přívěs plný zboží, ale třeba jen důležité dokumenty. A na to osobní vůz bohatě stačí.
Autor: Bonusweb.cz
Spolu s tím je ale v režimu Road Trip úplně nová mechanika, kterou představuje Atlas. To je systém turistických bodů na mapě, které můžete najít, aby se vám odemkla speciální pohlednice, kterou si následně můžete vystavit ve voze. Autoři vás tím v podstatě směrují do těch nejzajímavějších bodů na mapě a zároveň vám o nich v Atlasu i poví i některé základní informace či různé zajímavosti.
Autor: Bonusweb.cz
Jak už jsme zmínili, místo tahače si můžete v režimu Road Trip zakoupit osobní vůz. Pokud pokračujete v rozjeté kariéře a máte vydělané peníze, můžete rovnou přejít ke koupi vlastního vozu, s pomocí kterého budete plnit Atlas splněnými body zájmu. Můžete je samozřejmě hledat i ve vašem dosavadním tahači, ale vozy se na průzkum mapy zkrátka hodí lépe.
Autor: Bonusweb.cz
Nechybí samozřejmě ani možnost si auto vylepšit, možností je celá řada: lepší nárazníky, nosič na střechu, jiné disky na kola apod. A co je zde z portfolia značky Ford na výběr?
Autor: Bonusweb.cz
Základem nabídky je ikona, kterou budete nejspíše znát jako ikonické policejní vozy: 1998–2012 Ford Crown Victoria.
Autor: SCS Software
Následuje další ikona, tentokrát z pohledu popularity amerických zákazníků, kteří historicky tento model kupují v segmentu terénních vozů nejčastěji. Řeč je samozřejmě o Fordu F-150, ve hře je dostupná modelová řada z roku 2023.
Autor: SCS Software
Následuje další známý terénní model v podobě 2023 Fordu Bronco.
Autor: SCS Software
No a abyste si užili také nějaký sporťák, přichystali si autoři jednu opravdovou lahůdku z historie značky: legendární 1967 Ford Mustang Fastback. Ten je také z dostupných vozů ve hře i nejdražší.
Autor: SCS Software
Pokud spolu s Road Tripem rozjíždíte úplně nový herní profil, budete si muset na vlastní vůz nejprve vydělat prací kurýra. V takovém případě volíte jednotlivé zakázky, které vám zadají trasu, čas a půjčí vám k tomu i jedno ze zmíněné čtveřice aut.
Autor: Bonusweb.cz
Body zájmu v Atlasu sice můžete sbírat i během plnění zakázek, ale pořád se musíte řídit časem, který máte na splnění zakázky určený. K volnému průzkumu je rozhodně vhodnější vlastní auto, ale samozřejmě s patřičnou finanční rezervou, musíte pak za své i tankovat a vůz servisovat.
Autor: Bonusweb.cz
Stejně tak si ale můžete z poctivého simulátoru udělat celkem pohodovou arkádu: kameru přepnete do pohledu za vozidlem a k tomu klidně můžete vypnout třeba i simulaci únavy řidiče nebo pokuty za dopravní přestupky.
Autor: Bonusweb.cz
Simulace samozřejmě zůstává jádrem hry, jak pohledem z kabiny, tak řádným dodržováním silničních předpisů.
Autor: Bonusweb.cz
Road Trip je za nás vítané zpestření hry a chytrý způsob, jak trochu odlišným způsobem využít neustále se zvětšující virtuální mapu Spojených států.
Autor: Bonusweb.cz
Road Trip je v mnoha ohledech dokonalý relax. Naladíte virtuální rádio, zadáte do navigace trasu jakou chcete a vyrazíte na výlet. Aktuálně můžete už vidět opravdu velký kus USA, od Kalifornie až po Illinois či Louisianu a další státy jsou v přípravě. Nutno dodat, že za státy nad rámec základní mapy hry (Kalifornie, Nevada, Arizona) jsou zpoplatněné.
Autor: Bonusweb.cz
Do budoucna přibudou i provincie Kanady a nové značky aut, víme už o RAM a Dodge. A herní Atlas se bude rozšiřovat i do dalších států. Na mapě jsme našli už i nabíjecí stanice na elektromobily, zatím ale jen jako dekoraci.
Autor: Bonusweb.cz
Road Trip: Ford je dostupný na PC jako rozšíření pro American Truck Simulator, jeho cena je 8 eur, tedy asi 200 korun. Následují další obrázky ze hry.
Autor: Bonusweb.cz
American Truck Simulator - Road Trip: Ford
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - Road Trip: Ford
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - Road Trip: Ford
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - Road Trip: Ford
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - Road Trip: Ford
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - Road Trip: Ford
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - Road Trip: Ford
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - Road Trip: Ford
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - Road Trip: Ford
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - Road Trip: Ford
Autor: SCS Software
American Truck Simulator – British Columbia
Autor: SCS Software
American Truck Simulator – British Columbia
Autor: SCS Software
American Truck Simulator – British Columbia
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - British Columbia
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - British Columbia
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - British Columbia
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - British Columbia
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - British Columbia
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - British Columbia
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - British Columbia
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - British Columbia
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - British Columbia
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software