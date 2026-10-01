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Populární česká hra je teď ještě lepší. Zažijete svobodnou projížďku po USA

Ondřej Martinů
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American Truck Simulator - Road Trip: Ford American Truck Simulator - Road Trip: Ford American Truck SImulator - Road Trip American Truck SImulator - Road Trip American Truck SImulator - Road Trip American Truck SImulator - Road Trip American Truck SImulator - Road Trip American Truck SImulator - Road Trip American Truck Simulator - Road Trip: Ford American Truck Simulator - Road Trip: Ford American Truck Simulator - Road Trip: Ford American Truck Simulator - Road Trip: Ford
Čekání na úplně nový herní režim Road Trip do populárního českého simulátoru tahačů American Truck Simulator se vyplatilo. Hra se jednou volbou promění na ultimátní simulátor výletu po Spojených státech za volantem zajímavých osobních vozů. A do budoucna bude výběr ještě rozmanitější.

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