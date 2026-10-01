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PCčkáři mohli jen závidět. Amiga měla hry, o jakých se jim ani nesnilo
Hraní na osobních počítačích má u nás pevné kořeny a jejich majitelé rádi a často zdůrazňují, že na rozdíl od konzolistů si mohou užívat hry v hezčí grafice, s lepším ovládáním, levněji a navíc mohou...
Zběsilé tempo nekončí. Tato smršť novinek se na nás povalí v říjnu
Po nabitém září přichází podobně rušný říjen. Herních novinek bude i v tomto měsíci opravdu hodně, tentokrát půjde o něco rozmanitější mix velkých i malých her, RPG, stříleček i simulátorů. Prostě...
Populární česká hra je teď ještě lepší. Zažijete svobodnou projížďku po USA
Čekání na úplně nový herní režim Road Trip do populárního českého simulátoru tahačů American Truck Simulator se vyplatilo. Hra se jednou volbou promění na ultimátní simulátor výletu po Spojených...
Sázkaři už mají jasno, tato hra bude letošní šampion. Ostatní nemají šanci
Ačkoliv ještě do konce roku zbývají lehce přes tři měsíce a do uzávěrky nominací na hru roku v rámci ceremoniálu The Game Awards ještě dva, sázkaři na velkém americkém portálu Polymarket už mají...
Legendární System Shock 2 Remastered je dočasně zdarma. Na PC neváhejte
Epic Store tento týden rozdává loňský remaster ceněného sci-fi System Shock 2. K tomu si můžete přidat taktéž dobře hodnocenou vizuální novelu.
Ghost of Yotei Complete Edition
PS5vydáno 1. října 2026 13:30
Remasterovaný Zaklínač 3 přichází. Na Switchi 2 je to generační skok
Geraltova dobrodružství ze Zaklínače 3 jsou sice stará už víc než dekádu, zájem o ně však neutichá. Remasterovaná verze je dostupná na PC a současné konzole, největší změna je však patrná na Switchi...
Populární česká hra je teď ještě lepší. Zažijete svobodnou projížďku po USA
Čekání na úplně nový herní režim Road Trip do populárního českého simulátoru tahačů American Truck Simulator se vyplatilo. Hra se jednou volbou promění na ultimátní simulátor výletu po Spojených...
Zvolili jste královnu cosplaye. Podívejte se na vítěznou Ciri i další krásky
Hlasování o Miss Cosplay bylo napínavé do posledního momentu. Titul nakonec vybojovala Irina Meier jako Ciri ze Zaklínače 3. Prohlédněte si kompletní galerii.
EA Sports FC 27
Zběsilé tempo nekončí. Tato smršť novinek se na nás povalí v říjnu
Po nabitém září přichází podobně rušný říjen. Herních novinek bude i v tomto měsíci opravdu hodně, tentokrát půjde o něco rozmanitější mix velkých i malých her, RPG, stříleček i simulátorů. Prostě...
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PCčkáři mohli jen závidět. Amiga měla hry, o jakých se jim ani nesnilo
Hraní na osobních počítačích má u nás pevné kořeny a jejich majitelé rádi a často zdůrazňují, že na rozdíl od konzolistů si mohou užívat hry v hezčí grafice, s lepším ovládáním, levněji a navíc mohou...