Fanoušci série Animal Crossing se sice už spíše těší na nový díl, jenže ten ještě nejspíše nějakou dobu nedorazí. Alespoň to tak vypadá, když se autoři místo toho po dlouhé pauze ještě rozhodli aktualizovat téměř šest let starý díl New Horizons nejenom pro grafické možnosti konzole Switch 2, ale také přidali i zcela nový obsah.
Ačkoliv mi New Horizons byl věrným společníkem během pandemie, už to budou asi tři roky, co jsem náš opečovávaný tropický ostrov s perfektním výběrem obyvatel, splněnými misemi a pečlivě dekorovaným prostředím navštívil naposledy. A ačkoliv nová aktualizace ovlivní spíše pozdější fáze hry, i tak je vlastně parádní záminkou začít konečně znovu.
Restartování ostrova není samozřejmě žádná novinka, to jste mohli udělat kdykoliv i na starém Switchi, nicméně i tak zamrzí nemožnost výběru uložených pozic. Máte zkrátka jen jednu a pokud chcete virtuální ostrov začít budovat znovu, musíte natvrdo vymazat všechna uložená data.
Hra má na Switchi 2 jednak novou aktualizaci 3.0, která je zdarma, a pak také grafický upgrade, který si musíte pořídit za 125 korun. Co se placených upgradů her na novou generaci konzolí týče, tak toto je ta snesitelnější varianta, nicméně chápu i argumenty, že spousta jiných her nabízí takovou novinku klidně i zdarma.
Hlavní novinkou pro majitele Switche 2 je rozlišení hry, které v doku dosahuje plného 4K, v handheldu je to pak 1080p. Rozdíl v ostrosti obrazu je znatelný, v původních 720p na Switchi často kvalita obrazu trpěla. Přidejte si ještě lepší obrazovku na nové konzoli a hra zkrátka vypadá opravdu hezky.
Bohužel ale se pořád je třeba spokojit s omezením 30 FPS. Hráči spekulují, proč tomu tak je, nejspíše asi proto, aby si hra zachovala plynulost i v případě, že hrajete multiplayer s dalšími 12 lidmi, každopádně i to je zlepšení. Původní verze totiž na Switchi často nezvládala vykreslovat ostrovy s větším množstvím objektů a viditelně se sekala.
Mohu potvrdit, že opravdu se dříve Animal Crossing: New Horizons dovedl dost sekat, kdežto nová verze už má hezky stabilní plynulost. A k tomu si navíc ještě je třeba přičíst kratší nahrávací časy, což byla také slabina původní hry. U jejího loadingu jste si klidně ještě stíhali odskočit, vylepšená verze už se načítá celkem rychle.
Poslední technickou novinkou týkající se verze pro Switch 2 je podpora ovládání pomocí joy-conu jako na myši. Funguje to například při vytváření vlastních vizuálních stylů oblečení nebo třeba malování obrázků na nástěnku vašeho městečka. Je to praktická novinka, ale přišlo mi, že i tak mne kurzor při pohybu joy-conu na rovném povrchu moc neposlouchal, respektive že jeho citlivost pro jemné pohyby při kreslení pořád není moc dobrá.
Další novinky pro Switch 2 pak zahrnují právě zmíněný multiplayer 12 hráčů nebo pár drobností, jako třeba nový megafon, který vám dovolí si k sobě zavolat obyvatele ostrova.
Hráče především v pozdějších fázích hry pak zaujmou další bezplatné novinky, které zahrnují například širší možnosti vytváření „snových ostrovů“, zcela nová budova hotelu, kde se můžete stát dekoratérem či dekoratérkou pokojů a nakonec také celá řada vylepšení praktických aspektů života na ostrově.
Osobně už v úvodu hry opravdu oceňuji jednak možnost vyrábět předměty i s materiály, které máte ve skladu doma (dříve jste je museli nosit s sebou), dále také možnost si nastavit, kolik toho chcete vyrobit naráz (dříve se vše vyrábělo po jednom kusu) a nakonec také zajímavou možnost, jak se lépe pohybovat při modelování ostrova díky novému ovládacímu prvku v podobě úkroků do stran.
Jak už bylo naznačeno v úvodu, všechny tyto novinky v podstatě jen kryjí fakt, že se nejspíše nového dílu ještě nějakou dobu nedočkáme. Mezi předchozím dílem (New Leaf) a New Horizons uplynulo celých osm let a proto je na místě očekávat, že by se nástupce New Horizons klidně mohl objevit až třeba za další dva roky. Tedy máte ještě dost času si užít vylepšenou verzi stávajícího titulu a klidně si celý ostrov vybudovat od základů ještě jednou.