náhledy
Fanoušci akčních her si letos užijí velkou porci zábavy. Vedle toho, že dorazí snad nejočekávanější akční hra všech dob, je tu také celá řada dalších novinek, včetně remaku staré pecky s Larou Croft, pokračování série Resident Evil nebo titulů s hrdiny od Marvelu.
Autor: Crystal Dynamics
Grand Theft Auto VI bude nepochybně špičkou letošního roku. Šestý díl známé akční série nás zavede zpět do prosluněného Vice City, kde se toho od první návštěvy hodně změnilo. Hráči budou ovládat dvojici hrdinů, po velice dlouhé době půjde hrát i za ženu.
Autor: Rockstar Games
Šesté Grand Theft Auto opět slibuje otevřený svět s městem i přírodou okolo, spoustu vedlejších aktivit i propracovaný příběh. Hra vychází 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X a S. PC verze zatím potvrzena nebyla.
Autor: Rockstar Games
Hlavní eso v nabídce PlayStationu je nepochybně Marvel’s Wolverine. Superhrdinovská řežba tentokrát v podání studia Insomniac bude mnohem krvavější než u předchozích her se Spider-Manem. A spousta fanoušků se na tuto změnu opravdu těší.
Autor: PlayStation
Vše podtrhne líbivá grafika a předpokládáme, že i solidní příběh. Zatím jsme však viděli pouze pečlivě naaranžované herní záběry, nikoliv čistý gameplay, takže zatím ještě spousta otázek zůstává nezodpovězena. Marvel’s Wolverine vyjde exkluzivně pro PlayStation 5 někdy během letošního roku.
Autor: PlayStation
Po delší době se nového dílu dočkají také fanoušci známé hororové série Resident Evil. Hlavní hrdinkou je tentokrát Grace Ashcroftová, analytička FBI, která se vydává do opuštěného hotelu, aby vyšetřila smrt svojí matky. Tvůrci však fanoušky překvapili odhalením, že další hratelnou postavou je oblíbený Leon S. Kennedy.
Autor: Capcom
Zatímco pasáže s Grace vsadí na pomalejší tempo a strach ve stylu dvojky, pasáže s Leonem se víc soustředí na akci. Budou to v podstatě dvě hry v jedné. Resident Evil Requiem vychází 27. února na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Capcom
Letošních třicet let od vydání prvního Tomb Raideru oslaví autoři jeho remakem, který nazvali Legacy of Atlantis. A jelikož je původní titul opravdu starý a v podstatě překonaný ve všech směrech, bude Legacy of Atlantis spíše jakousi reimaginací s několika stěžejními prvky.
Autor: Crystal Dynamics
V Legacy of Atlantis budeme při honbě za tajemným artefaktem Scion prozkoumávat exotická místa zapomenutá časem, jako jsou džungle v Peru, starověké ruiny Řecka, pouště Egypta a tajemný středomořský ostrov Atlantis. Můžeme očekávat hodně skákání, hádanky a dojde i na souboj s dinosaurem. Tomb Raider: Legacy of Atlantis vyjde během roku 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Crystal Dynamics
Fanoušci agenta 007 se mohou těšit na novou hru s Jamesem Bondem, která se nazývá 007 First Light. Jde o titul od IOI Interactive, hratelností trochu podobný moderní sérii Hitman, ovšem zřejmě s větším důrazem na hlavní příběhovou linku.
Autor: IO Interactive A/S
Konkrétně se dostaneme do role mladého Jamese Bonda, hratelnost podle ukázek také místy připomíná sérii Uncharted. Zajímavostí je například také to, že jedna z herních mísí se bude odehrávat na Slovensku. 007 First Light vychází 27. května na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: IO Interactive A/S
Remedy se v letošní novince vrátí do tajemného světa Control, konkrétně do ulic New Yorku, kam utekly nebezpečné bytosti označované jako Hiss. Nová hra nebude tolik střílečka jako byl první díl, více pozornosti dostane boj na blízko.
Autor: remedy
Vystřídá se také hlavní hrdina. Zatímco v prvním díle jsme hráli za Jesse, ředitelku tajné vládní organizace, nyní se dostaneme do role jejího bratra Dylana. Příběhově se zřejmě hra bude opět prolínat se světem série Alan Wake. Hra vyjde někdy během roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: remedy
Druhou velkou hrou ze studií PlayStationu je Saros od Housemarque, autorů Returnalu. Saros nabídne zřejmě podobnou akční hratelnost jako Returnal, kterou autoři během uplynulých let zdokonalovali.
Autor: PlayStation
Hra však působí, že se bude o něco více soustředit na příběhové sekvence této sci-fi střílečky, což pro některé hráče může být plusem. Jinak ale herní levely stále budou podléhat pravidlům náhodného generování, stále totiž jde o žánr roguelike. Saros vychází 30. dubna exkluzivně na PlayStation 5.
Autor: PlayStation
Poněkud neobvyklou kombinaci hratelnosti a vizuálního stylu zvolila hra Valor Mortis od studia One More Level (autoři série Ghostrunner). Střílečka se totiž bude hratelností prolínat se soulslike žánrem, dojde však i na boj na blízko.
Autor: One More Level
Zajímavé je také dějové zasazení do napoleonských válek 19. století s nadpřirozeným zvratem. Hra zatím nemá stanovené datum vydání, očekává se tedy někdy během roku na PC, PlayStationu 5 a Xboxech Series X a S.
Autor: One More Level
Samurajské temné fantasy se vrátí ve hře Onimusha: Way of the Sword. Kyoto během období Edo je zavlečeno do nestability plné nepřátelských žoldáků, ale také démonů a dalších nadpřirozených stvoření.
Autor: CAPCOM
Onimusha: Way of the Sword se opět zaměří na propracovaný boj na blízko se samurajským mečem a nebudou chybět ani speciální výpady, komba a další údery, které vám dají výhodu v boji. Hra zatím nemá přesné datum vydání, vyjde během roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Autor: CAPCOM
Chystanou hru Pragmata od Capcomu jsme si mohli už loni zahrát na veletrhu Gamescom, kde nás nadchla. V této sci-fi akci má hlavní hrdina k dispozici specializovanou androidku, která sice nevyniká fyzickými parametry, ale v boji je nepostradatelná. Umí totiž na dálku hackovat robotické nepřátele, což do hry přináší originální mechaniku.
Autor: Capcom
Kromě této mechaniky je však náplň hry celkem klasická. Prolézáte koridory, řešíte jednoduché prostorové hádanky, neustále konverzujete s holčičkou, kterou si nosíte na zádech a čas od času postřílíte pár nepřátel. Pragmata vyjde 24. dubna na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Capcom
Akční hry nemusí být jen samé krváky, spoustu akce si užijí i mladší hráči například v titulu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Hra dokonce nabídne otevřený svět slavného Gotham City, tentokrát samozřejmě z kostiček stavebnice, kam zavítáme v roli známého Temného rytíře.
Autor: TT Games
Ačkoliv půjde o odlehčenou zábavu se spoustou drobných vtípků, hráče láká také překvapivě hezky zpracované virtuální město a hratelnost nápadně podobná té ze série her Batman: Arkham. Hra vychází 29. května na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: TT Games
Rok 2026 má v záloze ještě jednu novinku pro fanoušky komiksového světa od Marvelu. Pod vedením zkušené scenáristky Amy Hennigové se totiž v titulu Marvel 1943: Rise of Hydra podíváme spolu s Kapitánem Amerikou a Black Pantherem do Němci okupované Paříže.
Autor: Marvel
Moc informací zatím o hře ještě nemáme, nicméně víme, že půjde o akční hru odehrávající se nejspíše v otevřeném světě. Každý z hlavních hrdinů bude mít po ruce ještě svého pomocníka. Hra by měla vyjít někdy v průběhu roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Autor: Marvel
Videoherní veterán Toshihiro Nagoshi, který pracoval 30 let pro Segu a podílel se na hrách ze série Yakuza, kutí novou hru s názvem Gang of Dragon. V principu by mělo jít ještě o něco zběsilejší variaci na hry ze série Yakuza s chlapem jako hora v hlavní roli.
Autor: Nagoshi Studio
O hře toho jinak Nagoshi ještě moc neprozradil, víme tak dále jen to, že se bude odehrávat v jedné ze čtvrtí japonské metropole a že vedle boje na blízko bude mít hlavní hrdina k dispozici také střelné zbraně a nebudou chybět ani projížďky sportovními vozy. Hra se očekává během letošního roku, potvrzená byla zatím pouze pro PC.
Autor: Nagoshi Studio
Už poměrně brzy se dočkáme druhého dílu bláznivé akční hry High on Life, která nám dá opět na výběr z celého arzenálu mluvících zbraní a typicky ztřeštěný humor.
Autor: Squanch Games, Inc.
Tentokrát budete mít za cíl rozvrátit intergalaktické spiknutí a vedle střílení z podivných zbraní dojde také na jízdu na skateboardu. Co víc si od takového pokračování vůbec přát? High on Life 2 vyjde 13. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Squanch Games, Inc.