Nové GTA i James Bond. Vybíráme nejočekávanější akční hry roku 2026

Ondřej Martinů
Fanoušci akčních her si letos užijí velkou porci zábavy. Vedle toho, že dorazí snad nejočekávanější akční hra všech dob, je tu také celá řada dalších novinek, včetně remaku staré pecky s Larou Croft, pokračování série Resident Evil nebo titulů s hrdiny od Marvelu.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis Grand Theft Auto 6 Grand Theft Auto 6 Marvel’s Wolverine Marvel’s Wolverine Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem Tomb Raider: Legacy of Atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis 007 First Light 007 First Light Control: Resonant

Nejčtenější

Několik let starý sci-fi hit najednou prodal milion kopií za dva týdny

Detroit: Become Human

Několik let staré sci-fi dobrodružství Detroit: Become Human, jehož děj hráči sami ovlivňují (viz video), se na přelomu roku nečekaně vyhouplo mezi nejprodávanější hry na Steamu.

Zvolili jste Hru roku 2025, vítěz nedal konkurentům nejmenší šanci

Hra roku 2025

Je dobojováno. Ve čtenářské anketě Hra roku 2025 bez zaváhání zvítězila česká hra Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímavý tak nakonec byl až souboj o další příčky.

Nesprchuji se, překvapila krásná hvězda Twitche své fanoušky

Emiru

Populární streamerka Emiru, kterou na Twitchi sledují téměř dva miliony diváků, rozpoutala na herní scéně širokou debatu o hygienických návycích. Přiznala, že se myje pouze v napuštěné vaně, nikdy...

Vývojář smaže svou hru ze Steamu. Přítelkyně ho přesvědčila, že AI je zlo

Hardest

Vývojář malé nezávislé hry Hardest došel k náhlému prozření, že využívání AI nástrojů k výrobě hry je špatné. Veřejně proto prohlásil, že hru vymaže ze Steamu a začne znovu, tentokrát už jen čistě...

Sběratelé pozor, brzy vyjdou první sady Lego Pokémon. A provětrají peněženku

Pikachu a Pokébal

V únoru vyjdou vůbec první sady Lego s tematikou Pokémonů. Fanoušci se mohou těšit na oblíbené postavy, nejdražší sada ovšem není vůbec levná – stojí přes šestnáct tisíc korun.

Upíři, samurajové i draci. Vybíráme nejočekávanější RPG roku 2026

Phantom Blade Zero

Fanoušci her na hrdiny se v roce 2026 mají na co těšit. Dorazí nejenom zajímavé novinky, ale i několik důležitých remaků či restartů známých sérií a možná i jeden opravdu nečekaný datadisk. Vybíráme...

15. ledna 2026 0

Znovu se začíná mluvit o střílečce StarCraft. Co prozatím víme?

Starcraft 2

Nový rok opět oživil zvěsti, které se týkají sci-fi značky StarCraft. V přípravě ovšem nemá být další díl ze strategické série, ale střílečka.

14. ledna 2026 3

Stáhni sběrač, jinak zemřeš. Počítačová hra si utahuje z potíží vlaků v Roudnici

V počítačové hře musí hráč stáhnout sběrač, jinak přijde o jeden ze svých...

Terčem frustrace, kritiky i internetových vtipů se v posledních měsících stala Roudnice nad Labem. Konkrétně takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky instalované na železniční trati z Prahy do Děčína,...

13. ledna 2026  14:12 4

Steam je symbolem hraní na PC, překonal další rekord

Steam

Platforma Steam je dnes symbolem hraní na PC. Počet jejích uživatelů v průběhu let roste, aktuálně padl další rekord.

13. ledna 2026  6:50 7

Ublížil Kingdom Come 2 gay románek? Tvůrce hry odpověděl

Kingdom Come: Deliverance 2

Možnost zažít gay románek v Kingdom Come 2 pobouřila jen pár věčně nespokojených „bojovníků za klávesnicí“, myslí si výkonný producent hry Martin Klíma. Na popularitu hry údajně kauza neměla žádný...

13. ledna 2026 14

Povolené násilí v zábavné formě. U těchto klasických mlátiček jsme se opravdu vyřádili

Premium
Double Dragon

Náplň těchto videoher sice nebyla obvykle zlomová a komplexní, ale to jim na zábavnosti rozhodně neubralo. Právě naopak. A proto na některé mlátičky nedáme dopustit.

13. ledna 2026 6

Forza Horizon 5 na PlayStationu 5 válí, prodeje překonaly další milník

Forza Horizon 5

Ačkoliv festivalové závody Forza Horizon 5 vyšly na PlayStation 5 až čtyři roky po vydání na PC a xboxech, prodávají se jako rohlíky.

12. ledna 2026  10:39 0

Velká nostalgie, skvělé hry. Hurt Me Plenty mapuje zlatou éru stříleček

95 %
Hurt Me Plenty – Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010

Knížka Hurt Me Plenty – Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010 mapuje další silné období tohoto žánru. Je vizuálně atraktivní, zároveň ovšem přináší řadu zajímavých doplňujících informací a také...

Kniha
12. ledna 2026 0

Hrozí další odložení GTA 6? Podle insidera ještě není hotové

Grand Theft Auto 6

Městská akce Grand Theft Auto 6 je nejočekávanější hra letošního roku. Podle známého insidera ovšem není stále hotová po obsahové stránce a je možné, že by mohla být znovu odložena.

11. ledna 2026 5

