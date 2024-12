Teroristé z Hamásu jako akční hrdinové. Kontroverzní hra mizí z internetu

Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque | foto: Steam

Nejenom z britského regionu na platformě Steam, ale i z mnoha dalších (včetně Česka) zmizela hra s názvem Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque. Ta se sama popisuje jako akční hra, která sleduje izraelsko-palestinský konflikt z pohledu Palestiny. Hra byla nicméně vydána už v roce 2022 a až nyní ji autoři aktualizovali o misi, která zpracovává teroristický útok z loňského 7. října. Kvůli tomu se však dostala do hledáčku britské protiteroristické organizace.

Steam autory hry upozornil, že obdržel požadavek od zástupců Velké Británie, aby hru zablokoval ke stažení v této zemi, což také učinil. Hra je souběžně blokována v dalších světových zemích, například v Německu a Austrálii a aktuálně není dostupná ke stažení ani v Česku. Hra by nicméně stále měla jít stáhnout například ve Spojených státech.

Autoři hry se podle serveru Eurogamer bránili vyjádřením, že hra není o moc rozdílná než různé jiné střílečky, a že proto nevidí důvod k zákazu. Nicméně jim nezbylo nic jiného než britskému nařízení vyhovět. Vývojáři jsou mimochodem původem z Brazílie.

Fursan Al-Aqsa se stala předmětem kontroverze již dříve, jelikož čelila obviněním, že nechává hráče volně zabíjet Židy ve městě Jeruzalém a vykřikovat u toho Alláhu Akbar (arabsky Bůh je veliký). S novou aktualizací pak vyobrazovala bojovníky Hamásu jako akční hrdiny, kteří se na padácích snesli na izraelskou základnu a zde postřílet izraelské vojáky. V popisku hry dále stálo, že je obdobou „palestinského Maxe Payna na steroidech“.

Hra na Steamu specificky nejmenovala své herní hrdiny jako příslušníky hnutí Hamás, nicméně herní model postavy, kterou hráč ovládá, nosí typicky zelený šátek spojovaný s touto organizací a jejími příslušníky. Hra navíc jasně napodobuje jejich činy, které se minulý rok staly.

„Neviním z toho Valve ani Steam, na vině je britská vláda, kterou moje videohra videohra,“ uvádí pro server 404 autoři hry. „Na základě této chybné logiky by měl zákaz stahování platit třeba i na nejnovější Call of Duty Black Ops 6. Zde totiž hrajete za amerického vojáka a jedete do Iráku zabíjet Iráčany. To je jasný dvojitý standard.“