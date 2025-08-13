Na začátku si jen hrál s umělou inteligencí a zkoušel generovat krátké videoklipy. Autor vystupující pod pseudonymem Desimulate využil schopnosti AI modelu Midjourney k vyrobení pětisekundové animace RPG hry, která má retro grafiku a zároveň působí jako poutavé dobrodružství v rozsáhlém otevřeném světě. A hráči se do ní zamilovali.
Animace má na síti X přes 52 milionů zhlédnutí a spousta lidí vyjádřila autorovi podporu, že by si takovou hru určitě rádi zahráli. A on nelenil a ihned se dal do práce. O zhruba dva týdny později už byl hotový profil nového herního studia OMW Game Studio a dokonce i oficiální webové stránky chystané hry.
Vše každopádně stále stojí pouze na onom pětisekundovém klipu, respektive na obrázcích, které si dotyčný nechává generovat. Aktuálně Desimulate shání zkušené vývojáře, kteří by mu se hrou pomohli. A přes to, že mu „ukázku ze hry“ vygenerovala umělá inteligence, její využití při vývoji skutečné hry momentálně odmítá.
Autora už vyzpovídali lidé z newsletteru Push to Talk a Desimulate se přiznal, že k virálnímu hitu přišel v podstatě náhodou. Původně jen při své práci softwarového inženýra zkoušel jako přivýdělek monetizaci na síti X, čehož chtěl docílit pravidelným přidáváním obrázků vyrobených umělou inteligencí. A jako téma si vybral právě stylizaci retro her ve stylu The Elder Scrolls: Daggerfall.
Desimulate dále popisuje, že aktuální schopnosti umělé inteligence jsou vhodné spíše na vyrobení malé hry, než jeho vysněného RPG retro eposu. Specificky zmiňuje, že se AI zatím pořád moc nehodí k vyrábění 3D textur ve větším měřítku. A proto shání zkušené vývojáře, kteří by mu pomohli vytvořit pomocí „tradičních nástrojů“.
Autor už od dětství chtěl vyrobit videohru, ale zároveň si nepřipadal v pozici, kdy by toho byl schopný. Nyní však přiznává, že hlavní motivací je zájem lidí. Videohru totiž dnes už umí udělat kde kdo, ale více než polovina úspěchu takového projektu je dostat se do povědomí hráčů. A to se mu povedlo ještě dříve, než vůbec začal hru vyrábět.
Jak mu půjde práce od ruky, je zatím těžké posuzovat. Pokud sežene schopný tým, mohou být první ukázky projektu hotové už poměrně brzy. Stejně tak se ovšem může stát, že zájem zase rychle opadne a hráči si najdou jinou videoherní modlu, která vypadá příliš dobře na to, aby se stala skutečností.