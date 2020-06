Herní taháky z období druhé světové války. Vybrali jsme 10 nejlepších

Commandos: Behind Enemy Lines - 1998

Španělské studio Pyro dokázalo s prvním dílem Commandos vytvořit vlastní subžánr a ukázat 2. světovou válku v úplně nové podobě. A to z hlediska hratelnosti i grafiky. Hra vynikala různorodými misemi hluboko v týlu nepřítele, ve kterých jste se bez tichého a obezřetného postupu neobešli. I na svou dobu hutná obtížnost totiž zbrklé a nepromyšlené kroky ihned trestala. Celkem dvacítka misí nabídla slušnou trvanlivost v řádu desítek hodin.

Na úvodní díl s podtitulem Behind Enemy Lines navázal o rok později datadisk Beyond the Call of Duty s osmi novými misemi. V roce 2001 se značka vrátila s Commandos 2: Men of Courage. Recenzenti ani tentokrát nešetřili chválou. Přibyla například možnost operovat i v interiérech či mise namířené proti japonskému císařství.