náhledy
Možná máte pocit, že tyto hry vyšly nedávno, ale ono to je už rovných deset let od vydání. Na některých to možná bude i poznat, na jiných se ale desáté výročí prakticky nepodepsalo a pořád jde o špičku žánru.
Autor: Ondřej Zach
Návrat akční legendy Doom, ve které na Marsu posíláte zpět do pekla hordy démonů dobře mířenými ranami z brokovnice, plazmové pušky nebo legendární BFG 9000, se odehrál v květnu 2016, tedy před deseti lety.
Autor: Andrej Brabec
Tehdy šlo o restart známé značky od id Software a vydavatelství Bethesda Software. V naší tehdejší recenzi jsme Doom chválili, že jde v podstatě o dokonalou akční hru, jen s trochu odbytou multiplayerovou složkou.
Autor: Andrej Brabec
Květen 2016 byl významný i z pohledu live service stříleček, poprvé jsme si totiž mohli zahrát Overwatch, střílečku s hrdiny od Blizzardu. Overwatch v podstatě odstartoval trend „hero shooters“, byť následovaly spíše přešlapy, které vyvrcholily v nepovedený druhý díl.
Autor: Blizzard
„Je to parádní střílečka, která se s největší pravděpodobností bude těšit úctyhodné popularitě i za pár let,“ napsali jsme v recenzi a udělili tehdy hodnocení 92 %.
Autor: Andrej Brabec
Už deset let uplynulo od vydání Dark Souls 3, hra vyšla v březnu 2016. Jde o zakončení série Dark Souls, které fanoušci přijali s nadšením, především co se nezapomenutelných soubojů s bossy týče.
Autor: Bonusweb.cz
„Pokud platí, že Dark Souls 3 jsou rozloučením se sérií, pak jde o povedené sbohem. Je to téměř perfektní projekt, který člověka možná připraví o několik chuchvalců vlasů, ale za odměnu poskytne náročnou zábavu,“ popsali jsme hru v tehdejší recenzi a hodnotili parádními 90 %.
Autor: Bonusweb.cz
Ačkoliv vyšel Zaklínač 3 už v roce 2015, jeho dodatek O Víně a krvi přišel až v polovině roku 2016. Nabídl přitom tolik nového obsahu, že by vystačil na celý nový díl dobrodružství zaklínače Geralta.
Autor: BW
„Ačkoliv se jedná o pouhé rozšíření, odnáší si závěr Geraltova dobrodružství vysoké hodnocení. O krvi a víně je totiž obzvlášť dobrý přídavek pro obzvlášť dobrou hru. Nejenže je díky němu tenhle obří fantasy epos ještě rozsáhlejší, on se ještě k tomu lépe hraje,“ zaznělo v recenzi na tento dodatek. Ten mimochodem nakonec vyhrál i čtenářskou anketu hry roku 2016.
Autor: CD Projekt RED
Před deseti lety jsme prožili poslední dobrodružství Nathana Drakea v Uncharted 4: A Thief’s End. Studio Naughty Dog tehdy vkusně uzavřelo příběh akční série, jejíž kořeny sahají do roku 2007.
Autor: Bonusweb.cz
Od nás si v recenzi čtvrté Uncharted vysloužilo skvělých 94%. „Série Uncharted patří k nejúspěšnějším exkluzivitám značky PlayStation. Je synonymem pro úžasnou grafiku a napínavý příběh plný nezapomenutelných momentů. Čtvrtý díl má být přitom posledním dobrodružstvím s hlavním hrdinou Nathanem Drakem. A je to neskutečná jízda,“ znělo hodnocení.
Autor: Bonusweb.cz
Příběh No Man’s Sky je poměrně spletitý. Hra po dlouhém vývoji a přehnaných očekáváních fanoušků nenaplnila svůj potenciál a výsledný produkt, který dorazil právě v roce 2016, byl hodně nedotažený. Jenže místo aby autoři dali od hry ruce pryč, vydali se na dlouhou cestu za nápravou reputace pomocí aktualizací a dodatků. A to jim vyšlo.
Autor: Hello Games
Obecně je mezi videohrami No Man’s Sky asi nejlepším příkladem, že když se autoři opravdu snaží, dovedou zcela změnit vnímání nepovedené hry.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
I v roce 2016 byly na pořadníku pravidelné nové díly známých sérií stříleček. V říjnu vyšel Battlefield 1, který byl zasazen do bojišť první světové války.
Autor: Jakub Žežule
„Battlefield 1 je opět především skvělou síťovou hrou, ve které je kampaň jen nedotaženým dodatkem. Celou dobu z ní přitom cítíte ten ohromný potenciál,“ hodnotili jsme hru spolu se skóre 80 %.
Autor: Jakub Žežule
Druhou pravidelnou akční novinkou bylo pak samozřejmě nové Call of Duty. Tehdy se autoři z Infinity Ward vydali v příběhové kampani novinky s podtitulem Infinite Warfare do budoucnosti a nabídli třeba i akci ve vesmíru.
Autor: Activision
Bohužel i přes vysoká očekávání nebyl Infinite Warfare takovým trhákem, jaký by autoři chtěli. „Infinite Warfare loňský díl nepřekonává, ba naopak. Nabízí v podstatě stejnou, nevylepšenou hratelnost, která byla „obohacena“ otřesným loot systémem. K tomu ubylo i obsahu,“ hodnotili jsme v recenzi. Hra obdržela skóre 68 %.
Autor: Jakub Žežule
Xbox v roce 2016 také nelenil. Pro fanoušky akčních her měl v nabídce v půlce října Gears of War 4. Pokračování slavné série opět nabídla solidní hratelnost a grafiku, drobné výhrady však padaly na adresu technického stavu hry.
Autor: BW
Nám v redakci se tehdy Gears of War 4 opravdu líbilo, udělili jsme 85 %. Výhrady šly pak především za krátkou herní dobou, jelikož příběh jde dohrát už za zhruba 7 hodin.
Autor: Microsoft
Aby nepřišli zkrátka fanoušci závodních her, i pro ty měl Xbox v roce 2016 něco nachystáno. Konkrétně to byl třetí díl známé série Forza Horizon, který se odehrával v Austrálii.
Autor: Microsoft
Forza Horizon 3 v naší recenzi získala krásných 90 %. „Forza Horizon 3 je skvělá hra, kterou by si měli zahrát všichni fanoušci závodních her. A ti, co je jinak nemusí, by ji měli zkusit taky. Díky arkádovému pojetí je přístupná všem.“
Autor: Microsoft
Strategické hry měly před deseti lety svého silného zástupce v podobě Civilization VI. Autoři ze studia Firaxis vydali šestý díl v říjnu, mezi hlavní novinky patřilo dělení měst na jednotlivé čtvrti nebo třeba úprava využití postaviček stavitelů.
Autor: Petr Zelený, iDNES.cz
V recenzi jsme popsali hru následovně: „Celkově je šestá Civilizace kvalitním přírůstkem do legendární strategické série se spoustou funkčních a zábavných novinek. Bohužel se ovšem asi každá hra zvrhne do závodů ve zbrojení, protože umělá inteligence je opravdu extrémně agresivní.“
Autor: Petr Zelený, iDNES.cz
Mezi další hry, které letos slaví desáté výročí, patří třeba legendární Titanfall 2. Autoři, kteří se později proslavili live service titulem Apex Legends, tehdy vyrobili nezapomenutelnou příběhovou kampaň, která dodnes vyvolává ve fanoušcích potřebu dožadovat se dalšího dílu.
Autor: Respawn Entertainment
Tehdy ovšem Titanfall 2 trochu zastínil konkurenční Overwatch, jelikož se spousta hráčů zaměřovala na multiplayerovou složku, ve které zkrátka tehdejší nabídce konkurent od Blizzardu dominoval.
Autor: Andrej Brabec
I stealth akce Dishonored 2 letos slaví desáté narozeniny. Skvělý titul od Arkane Lyon nabídl několik možností, jak příběhovou kampaň projít (dvě hlavní postavy, polootevřené herní mapy) a velice povedený herní scénář.
Autor: Jakub Žežule
„Přes pár nedostatků a pocit déjà vu, nabízí Dishonored 2 prvotřídní zábavu. Ať je to podmanivá atmosféra, úžasně detailní prostředí nebo inteligentní design, hra nepřestává bavit, dokud si v ní nevyřídíte všechny účty. Jak to uděláte, závisí jen na vás,“ napsali jsme v recenzi a udělili 84 %.
Autor: Jakub Žežule