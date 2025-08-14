Luft Gears
|Žánr:
|Akční
|Platforma:
|Game Boy
|Výrobce:
|
Game Brewery
|Vydání svět:
|
14.08.2025
Tzv. aftermarket je v pařanském slova smyslu zjednodušeně trh s videohrami a hardwarem pro konzole, které již nejsou oficiálně podporovány svými výrobci. To ale v případě nových games neznamená, že nejde o originál! Přesně, jak tomu je v případě Luft Gears. Za videohrou Luft Gears, která sbírala podporu na Kickstarteru, stojí český indie vývojář Čestmír Kocian alias Game Brewery, který sídlí ve Španělsku.