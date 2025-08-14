Luft Gears

Žánr: Akční
Platforma: Game Boy
Výrobce: Game Brewery
Vydání svět: 14.08.2025

Tzv. aftermarket je v pařanském slova smyslu zjednodušeně trh s videohrami a hardwarem pro konzole, které již nejsou oficiálně podporovány svými výrobci. To ale v případě nových games neznamená, že nejde o originál! Přesně, jak tomu je v případě Luft Gears. Za videohrou Luft Gears, která sbírala podporu na Kickstarteru, stojí český indie vývojář Čestmír Kocian alias Game Brewery, který sídlí ve Španělsku.

Najdete na iDNES.cz

Revue

„Borat“ Sacha Baron Cohen si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku z OnlyFans

Hannah Palmerová

Revue

Jak dnes vypadá hvězda Melrose Place? Daphne Zuniga ohromila přirozenou krásou

DAPHNE ZUNIGA: Její televizní kariéra začala už deset let před Melrose Place,...

Revue

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Charlotte Gottová zveřejnila na Instagramu snímky z cest.

Revue

OBRAZEM: Cardinalová, Lollobrigida, Vittiová i Welchová byly sexymboly 60. a 70. let

Claudia Cardinalová, Gina Lollobrigida, Monica Vittiová a Raquel Welchová

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.