Kvíz:
Legendární hra Mafia se vrací. Jak dobře znáte předchozí díly?
9. srpna 2025
Podle mnohých stále nejlepší česká videohra se dočkala nového pokračování. Jelikož jsme naši kopii dostali až souběžně s vydáním, recenzování nám ještě trochu času zabere. Během čekání jsme se však neflákali a připravili pro vás kvíz, který otestuje, na kolik jste na nový díl připraveni. Tak pojďme na to.
