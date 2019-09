Zítra začíná třetí sezona Apex Legends

Apex Legends sice po svém raketovém startu ztratil podstatnou část hráčské základny, to však v žádném případě neznamená, že by vyklízel bitevní pole. Naopak, zítra započne třetí sezona, která by chtěla přilákat ztracené publikum zpět. A ideálně i nějaké nové přidat. Proč? Protože nová mapa, nová postava a nová zbraň. Bude to stačit?