Zemřela legendární vývojářka Segy Rieko Kodama

Ve věku 58 let zemřela legendární vývojářka Rieko Kodama, která pro Segu pracovala přes třicet let. Do společnosti nastoupila v polovině osmdesátých let jako grafička, posléze se stala producentkou a ředitelkou. Podílela se na hrách Sonic the Hedgehog 2, Skies of Arcadia či Phantasy Star IV.

„Nejsem si jistá, jestli je to dáno firemní kulturou společnosti Sega nebo čím, ale nikdy jsem neměla pocit, že jsem znevýhodněná jen proto, že jsem žena. Pracuji na různých věcech souvisejících s vývojem her už víc než třicet let a od doby, kdy jsem nastoupila do společnosti Sega, se ke mně nikdo nechoval jinak než k mužům,“ řekl před lety Famitsu (via OneMilionPower).

zdroj: IGN