Landon Montgomery byl v roce 1999 jedním z pěti spoluzakladatelů studia Gearbox Software, které v roce 2007 opustil. Během své kariéry pracoval na mnoha známých hrách, jakými jsou Half-Life, Brothers in Arms, Borderlands či Halo: Combat Evolved.

Landon will live on in the memory of our earliest games from our work with Half-Life and Halo to the creation of our first, original game Brothers in Arms. Aloha, Landon. https://t.co/vuBi3MYJp5