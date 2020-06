Zemřel hudební skladatel Johnny Mandel, autor melodie ze seriálu M.A.S.H.

Ve věku 94 let zemřel hudební skladatel Johnny Mandel, autor písně Suicide Is Painless, která zazněla ve filmu a seriálu M.A.S.H. Složil hudbu k filmům Byl jsem při tom, Rozsudek, Poslední eskorta a mnoha dalším. Za skladbu The Shadow of Your Smile ze snímku Písečný ptáček získal Oscara a cenu Grammy.