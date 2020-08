Povedené akční RPG Oceanhorn 2: Knight of the Lost Realm vyšlo loni jako jedna z nejzajímavějších exkluzivit služby Apple Arcade. Po vypršení exkluzivity se letos na podzim z telefonů a tabletů s iOS podívá také na Switch.

„Je to hra vytvořená fanoušky Nintenda pro fanoušky Nintenda,“ řekl Heikki Repo, kreativní ředitel studia Cornfox & Brothers. Pokud se řadíte mezi fandy série The Legend of Zelda, bude se vám hra určitě líbit. Níže se podívejte na gameplay ze Switche.