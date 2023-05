Zelda: Tears of the Kingdom unikla online, pozor na spoilery

Nintendu se nepodařilo uhlídat veleočekávané dobrodružství The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, které navazuje na díl Breath of the Wild z roku 2017. Během víkendu se začaly na internetu objevovat různé obrázky a krátké klipy. Na Bonuswebu nic takového sdílet nebudeme a vás nabádáme k ostražitosti, pokud se 12. května či později chystáte do království Hyrule vypravit. A pokud se už vážně nemůžete dočkat, tak se stejně raději koukněte ještě jednou na nedávný fantastický trailer: