Zahrajte si o víkendu městskou akci Watch Dogs: Legion zdarma

Od 25. do 29. března poběží free trial verze městské akce Watch Dogs: Legion, a to na všech dostupných platformách, láká Ubisoft. V single playeru bude možné prozkoumat osm městských částí Londýna a hrát až do mise nazvané „Skye Larsen“. K dispozici bude i co-op a PvP, ale bez Tactical Ops. Pokud si následně koupíte ve slevě plnou verzi, dosažený postup se přenese. Recenzi hry čtěte na Bonuswebu zde.