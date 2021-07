Začalo odhalování karet z Hearthstone: United in Stormwind

United in Stormwind je připravovaná expanze karetní hry Hearthstone, která vyjde 3. srpna. Odhalena byla už dřív, nyní ovšem přišel čas, abychom zjistili víc. Nové karty postupně odhalují partneři, na všechny již známé se můžete podívat na oficiální stránce. Prozatím jsou to celkem zajímavé kousky. V United in Stormwind se vrátí karty úkolů v nové podobě, novinkou je klíčové slovo Tradeable, které za jednu manu umožní zamíchat kartu zpět do balíčku a líznout si jinou.