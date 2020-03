Z Xbox Game Pass mizí Shenmue a Deus Ex

Předplatné Xbox Game Pass je vynikající službou a každou chvílí do ní přibývají nové hry, Některé z ní však postupně také mizí a tentokrát bohužel došla řada na zajímavé tituly. Jestli jste první dvě Shenmue a Deus Ex: Mankind Divided dosud ani nespustili, už se do nic radši nepouštějte, do 14 dnů z Game Passu totiž zmizí.

VIDEO: Shenmue I & II - trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu