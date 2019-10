Trailer láká na pixelartovou strategii Yes, your grace

Studio Brave at Night oznámilo, že příští rok vydá managerskou simulaci Yes, your grace, ve které se stanete vladařem malého království. Vaším úkolem bude pomocí omezených zdrojů vést své království k dlouhodobému blahobytu, ať už pomocí vražd a úplatků, anebo naopak po dobrém. Stylový trailer napoví více.