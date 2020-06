Sledujte 14 minut z Yakuza: Like a Dragon a nové pojetí soubojů

Yakuza: Like a Dragon je velký krok jiným směrem, než jsou fanoušci série zvyklí. Tvůrci totiž vsadili na nové zasazení, nového hlavního hrdinu a souboje na tahy, v nichž se staráme o vlastní partu, jak to známe z her na hrdiny. Hra už vyšla začátkem roku v Japonsku (magazín Famitsu udělil 38/40), anglické verze se dočkáme koncem roku na PC, PlayStation 4, Xbox One a Xbox Series X.