Jak Xbox málem nebyl. Podívejte se na dokument o nelehkém zrodu

Šestidílný dokument nazvaný Power On: The Story of Xbox přibližuje nelehké začátky konzole Xbox a následné milníky. Už během oslav dvacetin Xboxu zaznělo, že tým, který na konzoli tehdy pracoval, ostatní v Microsoftu spíše štval. Celá série je nyní venku, každý díl má zhruba čtyřicet minut. Níže je první, zbytek naleznete třeba zde.