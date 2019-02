Služba Xbox Live bude dostupná na Androidu, iOS a Switchi

Komunitní online služba Xbox Live, která je aktuálně dostupná na PC a Xboxu 360 / One, se podívá i na další zařízení. Jmenovitě na Switch a ta s iOS a Androidem. K představení cross-platform development kitu dojde na akci GDC v San Francisku, která se koná od 18. do 22. března. Díky podpoře cross-platform bude možné spravovat svůj seznam přátel, achievementy či kluby i na dalších obrazovkách. Například hraním Warframe na Switchi by mohlo jít získávat achievementy z Xboxu One, připomíná britský Eurogamer.