Šeptanda: Xbox Live Gold skončí, nahradí ho Xbox Game Pass Core

Služba Xbox Live Gold umožňuje hrát na xboxech online, rozdává každý měsíc hry zdarma a nabízí slevy na hry. V posledních letech ovšem žije ve stínu předplatného Game Pass, a tak letos v září skončí, napsal portál Windows Central. Vzápětí ovšem článek stáhl. Zachycené screeny ovšem působí věrohodně (via cafe.naver).

Xbox Live Gold by nahradil nový tier předplatného Game Pass nazvaný Xbox Game Pass Core, který by stál stejně a k tomu by přihodil přístup k 25 hrám z katalogu (namátkou Doom Eternal, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 5, Gears 5 a další).