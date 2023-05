U přepracovaného Xbox Home vynikne zvolená tapeta

Když Microsoft představil nové prostředí Xbox Home, fanoušky to vůbec nenadchlo. Nyní tvůrci přicházejí s přepracovanou testovací verzí, v rámci níž lépe vynikne zvolená tapeta, zatímco některé dlaždice byly nejenom posunuty, ale i zmenšeny. Na první dobrou je to krok správným směrem, nicméně takovéto řešení navrhovala komunita už dlouho a v mnohém stále lépe. Uvidíme, jak to s tímto prototypem, k němuž mají přístup fanoušci skrze program Xbox Insider, nakonec dopadne.