Do Xbox Game Passu míří Jump Force, Bloodstained či DiRT Rally 2.0

Knihovnu her, které se zpřístupní v rámci předplatného Xbox Game Pass, aktuálně rozšířily bojovka Jump Force a akční hra na hrdiny Bloodstained: Ritual of the Night. K těm se 26. září připojí taktická Bad North, závody DiRT Rally 2.0 a LEGO Worlds.

Xbox Game Pass - září 2019