Další várka her v Game Passu zahrnuje F1 2021 či Weird West

Microsoft představil další várku her, které do konce měsíce rozšíří předplatné Xbox Game Passu. Hned v den vydání (17. března) se zde objeví slibná snowboardová hra Shredders, potěší i ceněné taktické RPG The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos, závodní F1 2021 a velmi zvědavi jsme na temný Divoký západ v podání Weird West.