Pokud máte Xbox, případně jste zkoušeli předplatné Game Pass na PC, dost pravděpodobně jste využili nabídky vyzkoušet si trial na tři měsíce za jeden dolar, respektive 25 korun. Někomu se to podařilo i opakovaně, každopádně tomu je nyní konec.

„Ukončili jsme dosavadní zaváděcí nabídku pro Xbox Game Pass Ultimate a PC Game Pass. Do budoucna vyhodnocujeme různé marketingové akce pro nové členy,“ řekla Kari Perezová, vedoucí globální komunikace Xboxu serveru The Verge. A je to.