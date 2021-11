Xbox oslaví dvacáté narozeniny vzpomínkovým streamem

V pondělí 15. listopadu to bude na den přesně, kdy se ve Spojených státech začala před dvaceti lety prodávat nová konzole Xbox. Microsoft si takové výročí samozřejmě nenechá ujít a na 15. listopadu (19:00) chystá stream nazvaný Xbox Anniversary Celebration. Součástí vysílání budou oficiální české titulky. Co se obsahu týče, Microsoft se chystá připomenout „různé okamžiky z uplynulých dvaceti let Xboxu“. V sobotu proběhne FanFest, do Xbox Gear storu pak zamíří nové věci. Předplatitelé Xbox Live Gold a Game Pass Ultimate budou mít nové, barevnější odznaky (ukazují, jak dlouho jste předplatitelé).