Vulpera a Mechagnomes jsou nové spojenecké rasy ve WoW

Do MMORPG World of Warcraft míří další hratelné spojenecké rasy. Vulpera rozšíří řady Hordy, zatímco Mechagnomové budou bojovat za Alianci. Podrobnosti o dostupných povoláních a podmínkách k odemknutí naleznete na oficiální stránkách zde. Blizzard dále poodhalil, co na hráče chystá v obsahové aktualizaci 8.3 nazvané Visions of N’Zoth.

World of Warcraft - Vulpera World of Warcraft - Mechagnomes