Do World of Warships přibyly ponorky

Wargaming konečně vyslechl přání fanoušků své oblíbené online hry World of Warships a přidal do hry ponorky. Jde o novou třídu lodí, která je extrémně efektivní proti prakticky jakékoliv technice, alespoň tedy do doby, než ji nepřátelé odhalí. Zatím jsou k dispozici jen v rámci předběžného přístupu a vývojáři slibují naslouchat zpětné vazbě od hráčů.